Saspe abre vagas para cinco cursos na área de beleza e bem-estar

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta sexta-feira (29/05) inscrições para cinco novos cursos do eixo de beleza e bem-estar. As capacitações envolvem alongamento de cílios, barbearia, manicure e pedicure, tranças nagô e design de sobrancelhas. As oportunidades são oferecidas em parceria com o Instituto Global Attitude.

Os cursos de manicure e pedicure e de design de sobrancelhas contam com 20 vagas cada um e ocorrerão no período da tarde, das 13 às 17 horas. O primeiro será de 9 de junho a 14 de julho, às terças e quintas-feiras. O segundo acontecerá às segundas e quartas-feiras, com início no dia 8 de junho e término em 8 de julho.

Também com 20 vagas, o curso de tranças nagô está programado para toda sexta-feira, de 12 de junho a 17 de julho, das 8 horas ao meio dia.

A capacitação sobre alongamento de cílios será às segundas e quartas-feiras, entre 8 de junho e 8 de julho, no período da manhã. Ao todo, há dez vagas para participar das aulas, das 8 horas ao meio-dia. No mesmo horário, às terças e quintas-feiras, do dia 9 de junho a 14 de agosto, 15 pessoas poderão participar do curso de barbearia.

Os cinco cursos apresentam normas de biossegurança para cada um dos procedimentos, conhecimentos práticos sobre ferramentas e processos, higienização de materiais, atenção às técnicas e ética profissional, promovendo um atendimento mais humanizado e profissional por parte dos futuros empreendedores.

Os interessados devem ter entre 18 e 60 anos e morar em Suzano. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) com comprovante de residência e documento com foto.

“Esta é mais uma das formas que encontramos para apoiar e incentivar as pessoas que querem atuar na área de beleza e bem-estar, proporcionando uma excelente oportunidade de capacitação. E novamente com o Instituto Global Attitude, nosso importante parceiro”, declarou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul ishi.