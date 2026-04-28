Desenvolvimento Econômico promove 5º 'Mega Dia das Mães' entre 4 e 9 de maio

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego reforçará as ações voltadas à valorização do artesanato em Suzano ao organizar, entre segunda-feira e sábado da semana que vem (04 a 09/05), a 5ª edição do “Mega Dia das Mães”, que ocorrerá no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 - Centro), das 10 às 19 horas.

Neste centro de compras, a população terá a possibilidade de encontrar presentes únicos e preparados em Suzano, que trazem a identidade do município e referências ao dia dedicado às maẽs.

Serão expostos produtos associados às diferentes técnicas do artesanato, incluindo crochê, amigurumis, bichos de pelúcia, bonecas, peças decorativas de marcenaria, laços de cabelo, flores artesanais, vestuário em crochê e aromatizadores artesanais, entre outras variedades.

Conforme ocorreu na organização do ano passado, a iniciativa contará mais uma vez com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, das Secretarias de Cultura e de Manutenção e Serviços Urbanos e da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

O trabalho em conjunto busca repetir o sucesso da edição de 2025, que consolidou o “Mega Dia das Mães” como uma das principais atividades de promoção do artesanato local, que atraiu mais de mil pessoas somente no primeiro final de semana de atividades e proporcionou aos artesãos uma renda cinco vezes superior ao que eles haviam conseguido no anterior.

A coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury, destacou que esse período é muito importante para a categoria. “Esta 5ª edição do evento proporcionará ainda mais oportunidades para que os suzanenses possam comprar novamente um presente especial para as mães, ao adquirir os diversos produtos disponíveis, que valorizam o trabalho dos nossos artesãos e impulsionam a economia da cidade”, ressaltou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que o “Mega Dia das Mães” foi muito positivo nos últimos anos e que desta vez não será diferente. “Os artesãos sempre trazem uma diversidade de produtos. Além de fomentar a renda e fortalecer o empreendedorismo, o artesanato consegue envolver o amor em formato de presente. Por isso, convido a todos a prestigiarem mais uma edição do evento”, declarou.