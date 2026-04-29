Larissa Ashiuchi participa de encontro do PL Mulher e destaca fortalecimento da liderança feminina

A presidente do Partido Liberal (PL) de Suzano, Larissa Ashiuchi, participou do 1º Encontro de Lideranças Femininas do PL Mulher de Guararema, realizado na noite da última segunda-feira (27/04), reunindo representantes de diferentes cidades da região com o objetivo de fortalecer a atuação feminina na política. A presença reforça sua atuação como liderança da região, contribuindo para a construção de uma política mais inclusiva, participativa e conectada com as demandas da sociedade.

Durante o evento, Larissa foi homenageada em reconhecimento ao trabalho que vem desenvolvendo à frente do PL Mulher de Suzano, destacando sua atuação na promoção de políticas voltadas à valorização e ao protagonismo das mulheres.

O encontro foi organizado pela presidente do PL Mulher de Guararema, Carmen Rosana Pieruccetti, e contou com a presença de importantes lideranças, como a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes e da região metropolitana de São Paulo, Dana Vidal Costa, além do prefeito José Luiz Eroles Freire, o Zé, e do vice-prefeito Odvane Rodrigues, que prestigiaram a iniciativa.

Larissa destacou a importância da união entre mulheres que atuam na vida pública e ressaltou o papel no fortalecimento da política com propósito. A liderança ainda afirmou que é inspirador ver tantas mulheres comprometidas em fazer a diferença, uma vez que o protagonismo feminino na política é uma construção diária, feita com união, diálogo e propósito. Além disso, Larissa também mencionou de maneira especial o trabalho de Dana Costa, que tem exercido uma liderança forte na região, contribuindo diretamente para o fortalecimento desse movimento.

Por fim, a representante de Suzano também reforçou que a sigla segue avançando na valorização da participação feminina na cidade. "Estamos seguindo firmes em Suzano, fortalecendo cada vez mais as mulheres dentro do partido, incentivando novas lideranças e ampliando esse espaço que é essencial para a construção de uma política mais representativa”, completou Larissa.

O evento também marcou a certificação de novas integrantes do PL Mulher, ampliando a rede de atuação feminina no partido e reforçando o compromisso com a formação de lideranças preparadas e engajadas. A iniciativa contou ainda com mensagens de apoio do deputado federal Marcio Alvino e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que destacaram a relevância do movimento para o fortalecimento da participação feminina na política. Na ocasião, por meio de sua esposa Larissa, Rodrigo Ashiuchi, que está no PL há mais de uma década, também reforçou seu apoio e admiração pelo trabalho realizado por todas as mulheres.