Projeto 'Saúde Itinerante' supera 400 atendimentos em ação no fim de semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 401 atendimentos no último sábado (25/04) durante mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. A iniciativa garantiu o acesso da população a diversos serviços gratuitos.

A ação reuniu equipes multiprofissionais e ofereceu atendimentos clínicos, preventivos e orientações. Entre os serviços mais procurados estiveram as consultas médicas, que somaram 117, além de 70 aferições de pressão arterial e outras 70 aferições de dextro, exame utilizado para medir os níveis de glicemia capilar.

A estrutura montada no local também contou com avaliação odontológica, responsável por 19 atendimentos, além de 38 sessões de auriculoterapia, prática integrativa que vem sendo utilizada como complemento terapêutico para auxiliar no controle da ansiedade, do estresse e de dores crônicas. Outro destaque foi a vacinação, com aplicação de 31 doses destinadas aos grupos prioritários da campanha contra a gripe.

A iniciativa também contemplou o encaminhamento para exames laboratoriais, com 40 solicitações registradas, além de 14 coletas realizadas durante a própria ação, o que garantiu mais agilidade ao diagnóstico e ao acompanhamento dos pacientes. Já as palestras promoveram orientações preventivas e conscientização, fortalecendo hábitos saudáveis e o cuidado contínuo.

O projeto “Saúde Itinerante” tem como principal objetivo aproximar os serviços públicos da população, especialmente em bairros com maior distância das unidades fixas ou com demanda reprimida. A proposta vem sendo ampliada pela administração municipal como forma de facilitar o acesso da comunidade, reduzir filas e identificar necessidades de atendimento diretamente nos territórios.

Além da assistência imediata, as ações também permitem que moradores sejam inseridos na rede municipal para continuidade do cuidado, com encaminhamentos e acompanhamento posterior pelas unidades de referência. O modelo itinerante vem se consolidando como importante ferramenta de fortalecimento da atenção básica em Suzano.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, William Harada, o resultado obtido demonstra a importância de levar os serviços até a população. “Encerramos esta edição com um balanço muito positivo. Foram 401 atendimentos realizados e isso mostra que a população busca e valoriza esse cuidado próximo de casa. Nosso compromisso é continuar ampliando o acesso, promovendo prevenção e oferecendo acolhimento humanizado em todas as regiões da cidade”, destacou.