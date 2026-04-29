Suzano conta com 15 projetos sociais aptos a receberem doações pelo imposto de renda

Neste período destinado à declaração exigida pela Receita Federal, que se estenderá até o fim do mês de maio, a Prefeitura de Suzano reforça junto aos munícipes que a cidade conta com 15 projetos sociais que estão aptos a receberem doações de pessoas físicas e jurídicas por meio do imposto de renda a partir do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumca).

A conquista foi fruto de um trabalho conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas) e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que lançaram em março do ano passado as premissas do programa que recebeu o nome de “Banco da Cidadania”, possibilitando a inscrição de projetos nos meses posteriores. Os inscritos passaram por avaliação diante dos documentos que foram apresentados.

A lista de projetos sociais aprovados que foram cadastrados pode ser visualizada pelo site http://bit.ly/ProjetosBancoDaCidadania. Já as orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados para que sejam realizadas as doações estão no link http://bit.ly/DoacaoBancoDaCidadania.

Os outros itens referentes ao processo relacionado à essa iniciativa também estão dispostos no site da Prefeitura de Suzano (http://suzano.sp.gov.br), clicando nas abas “Prefeitura”, em seguida “Secretarias”, depois “Assistência e Desenvolvimento Social” e, enfim, “Banco da Cidadania”.

O processo de seleção das entidades respeitou o cumprimento de critérios técnicos como a apresentação de um cronograma detalhado de trabalho, planilha de custos e objetivos específicos de cada ação. Além disso, foi exigido que a entidade tivesse ao menos uma unidade atuante em Suzano.

O “Banco da Cidadania” foi lançado como uma forma de ampliar o alcance e a sustentabilidade de programas sociais já certificados pelo Comdicas, possibilitando que instituições, fundações, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e demais entidades do terceiro setor pudessem captar recursos a partir da contribuição voluntária de empresas e cidadãos. Por este instrumento, as próprias instituições listadas podem realizar a sensibilização e conscientização para adesão a determinados projetos.

Conforme informado no edital publicado na edição 84 do Diário Oficial Eletrônico de 30 de abril de 2025, o programa garante que os recursos públicos e as doações privadas tenham uma aplicação eficiente, estratégica e voltada às reais necessidades da população infantojuvenil suzanense.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que a rede de proteção a este público ficou ainda mais robusta com avanço proporcionado pelo Banco da Cidadania. “O financiamento e cofinanciamento dos projetos sociais tem fortalecido nossa atuação na cidade. Queremos ampliar as parcerias para que possamos levar nossos serviços a muitas outras crianças e adolescentes. A medida ajuda as entidades já atuantes e poderá ainda incentivar novas instituições”, frisou o chefe da pasta.

Outras informações podem ser obtidas na sede do Espaço dos Conselhos, localizada na rua Monsenhor Nuno, 595, no centro, ou por meio do telefone (11) 4748-8157.