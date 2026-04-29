Planejamento Urbano realiza encontro com professores para programa 'Bairros + Completos'

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano avançou em mais uma etapa do programa “Bairros + Completos” com a realização de um encontro com professores na Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no Jardim Casa Branca, sábado passado (25/04). A atividade se integra ao trabalho que tem sido desenvolvido nessa região e também no Boa Vista, para garantir escuta com munícipes e proporcionar ações que melhorem a qualidade de vida da população.

Nesta oportunidade, foi ampliado junto ao corpo docente da unidade o conceito de “Território Educador”, uma abordagem pedagógica e de planejamento urbano que integra o aprendizagem escolar ao espaço público e à comunidade, para transformação do entorno das escolas em espaços de vivência e saber, para promover a formação integral dos alunos.

O tema foi abordado junto aos presentes por meio de um diálogo que tratou dos projetos pedagógicos nos territórios e da experiência dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Prefeitura de São Paulo, uma experiência exitosa que permitiu integração entre educação, cultura, esporte e lazer, principalmente nas periferias.

A interação com os professores, que também foi organizada no último dia 11 de abril na Escola Municipal Guiske Tadano, no Boa Vista, deu sequência a uma série de encontros realizados desde o mês de março, que contemplaram diferentes públicos por meio das parcerias com as Secretarias de Cultura, de Assistência e Desenvolvimento Social e de Saúde.

No dia 16 de abril, houve um espaço de escuta com o público da melhor idade que é acolhido no Centro Dia do Idoso, no Boa Vista; um dia antes, em 15 de abril, foram ouvidos adolescentes do Centro de Convivência da região da Casa Branca. Já entre 18 e 20 de março, foram organizadas oficinas nos centros culturais para ouvir crianças, pais e responsáveis, de modo a captar deficiências e virtudes dos bairros Casa Branca e Boa Vista.

As ações têm sido implementadas em conjunto com o escritório “Casa Cidade”, que apoia a prefeitura no desenvolvimento da metodologia de trabalho, cuja atuação está integrada à empresa “BR Casas”, que se tornou parceira da administração municipal nesta iniciativa em função de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O cronograma de atividades foi iniciado em janeiro deste ano e deverá se estender até agosto, para cumprir as três fases previstas, que incluem, num primeiro momento, pesquisa, análise e prognóstico, para chegar depois às etapas de organização, processo participativo e síntese do material desenvolvido e, na sequência, à fase de desenvolvimento de propostas, definição das áreas de intervenção e publicação sobre as ações.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, afirmou que a atuação direta nos bairros garantirá a participação efetiva dos munícipes no programa e contribuirá com as avaliações que forem feitas a partir das escutas. “O programa tem por objetivo orientar o trabalho das várias secretarias para que as políticas públicas e intervenções estejam alinhadas às demandas da população, tornando as ações mais efetivas por estarem amplamente articuladas”, declarou o titular da pasta.