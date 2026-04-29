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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Oportunidade

'Suzano Mais Emprego' divulga 706 vagas nesta semana

Iniciativa reúne oportunidades para diferentes ramos e perfis; candidaturas podem ser feitas na plataforma online do projeto

28 abril 2026 - 17h47Por da Reportagem Local
'Suzano Mais Emprego' divulga 706 vagas nesta semana'Suzano Mais Emprego' divulga 706 vagas nesta semana - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou nesta semana 706 oportunidades de trabalho em diferentes áreas e para vários níveis de experiência e formação. As funções com maior número de vagas são operador de telemarketing (127), auxiliar de produção (101) e atendente de lanchonete (100).

Todas são oferecidas por empresas parceiras e divulgadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). Na plataforma on-line é possível consultar os requisitos de cada função e realizar a candidatura. Os interessados nas oportunidades de operador de telemarketing devem ter concluído o ensino médio, mas não precisam de experiência prévia. Para as funções de atendente de lanchonete e auxiliar de produção, experiência e ensino superior também não são exigidos.

O cadastro na plataforma é gratuito e efetuado de acordo com o perfil profissional de cada candidato. A lista de vagas é atualizada diariamente, recebendo mais oportunidades de acordo com as demandas publicadas pelas empresas participantes do programa e removendo posições já preenchidas.

Para obter mais informações sobre o projeto, é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É possível tirar dúvidas presencialmente ou por telefone, mas cadastros e candidaturas são feitos exclusivamente pelo site.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” é parte central do processo de garantir que os moradores da cidade tenham suporte na hora de buscar colocação. “Encorajar a divulgação dessas vagas por meio de um canal direcionado auxilia na conquista dos interessados. Ajudar as pessoas a obterem um lugar no mercado de trabalho também beneficia a economia local”, afirmou o secretário Mauro Vaz.

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