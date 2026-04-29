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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Solidariedade

Fundo Social recebe doação de meia tonelada de alimentos arrecadados em corrida no Max Feffer

Doações foram entregues nesta segunda-feira (27/04), no Paço Municipal, à primeira-dama Déborah Raffoul Ishi

28 abril 2026 - 17h50Por da Reportagem Local
Fundo Social recebe doação de meia tonelada de alimentos arrecadados em corrida no Max FefferFundo Social recebe doação de meia tonelada de alimentos arrecadados em corrida no Max Feffer - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta segunda-feira (27/04), 500 quilos de alimentos doados pelos participantes da “1ª Corrida Feminina Doce Momento Run”, que foi realizada no Parque Municipal Max Feffer no último domingo (26/04).

A entrega foi feita à presidente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e contou com as presenças do vereador Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado, e também de Marcela Paiva, uma das organizadoras do evento. Os itens agora serão destinados à composição de cestas básicas distribuídas pelo Fundo Social. Além dos presentes na entrega, os outros organizadores da corrida e da ação social foram Paulo Adriano Campos, do grupo Runners Suzano, e Felipe Noronha, proprietário da confeitaria Doce Magia.

A presidente do Fundo Social destacou a importância da mobilização da população em iniciativas que integram esporte e solidariedade. “Sem dúvida, as doações irão fortalecer diretamente o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Cada alimento arrecadado representa um reforço concreto na assistência que conseguimos garantir a quem mais precisa”, afirmou Déborah.

As doações ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano podem ser realizadas durante todo o ano no Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195.

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