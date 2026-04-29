Fundo Social recebe doação de meia tonelada de alimentos arrecadados em corrida no Max Feffer

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta segunda-feira (27/04), 500 quilos de alimentos doados pelos participantes da “1ª Corrida Feminina Doce Momento Run”, que foi realizada no Parque Municipal Max Feffer no último domingo (26/04).

A entrega foi feita à presidente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e contou com as presenças do vereador Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado, e também de Marcela Paiva, uma das organizadoras do evento. Os itens agora serão destinados à composição de cestas básicas distribuídas pelo Fundo Social. Além dos presentes na entrega, os outros organizadores da corrida e da ação social foram Paulo Adriano Campos, do grupo Runners Suzano, e Felipe Noronha, proprietário da confeitaria Doce Magia.

A presidente do Fundo Social destacou a importância da mobilização da população em iniciativas que integram esporte e solidariedade. “Sem dúvida, as doações irão fortalecer diretamente o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Cada alimento arrecadado representa um reforço concreto na assistência que conseguimos garantir a quem mais precisa”, afirmou Déborah.

As doações ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano podem ser realizadas durante todo o ano no Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195.