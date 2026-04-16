Desenvolvimento Econômico promove cursos gratuitos de capacitação para artesãos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está promovendo neste mês uma série de capacitações voltadas aos artesãos e que possuem a Carteira Municipal do Artesão.

As ações contam com quatro cursos distribuídos em dois locais e pretendem fortalecer o artesanato local e incentivar o empreendedorismo. No Centro Unificado de Serviços (Centrus), o curso de Bijuterias do Senac e do Sebrae aborda a criação, montagem e comercialização de acessórios e das técnicas de empreendedorismo. Por sua vez, no curso Artefatos Artesanais para Datas Comemorativas, organizado pelo Senar e pelo Sebrae, os participantes vão aprender a criar peças temáticas para datas comemorativas utilizando matéria-prima como palha de milho, sementes e fibras naturais.

Já no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, o curso Artesanato em Cabaça, do Senar, pretende ensinar técnicas como preparo, corte, limpeza, secagem, pintura e acabamento da cabaça, desenvolvendo peças criativas com valor comercial. Em paralelo, no curso de Artesanato com Matéria-Prima Mista, também do Senar, os artesãos serão capacitados para trabalhar com diferentes materiais, ampliando suas possibilidades criativas e comerciais.

Para a coordenadora de Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, a iniciativa é resultado de muito trabalho e mobilização dos artesãos suzanenses. “Queremos conquistar oportunidades reais de capacitação e geração de renda. Nosso objetivo é fortalecer o artesanato local, valorizar o talento de cada participante e abrir caminhos para que possam crescer e se destacar no mercado”, declarou.

Por sua vez, a diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva, comemora a oportunidade de ceder o espaço para a realização dos cursos. “Ver artesãos reunidos, aprendendo e criando, é muito especial. É uma forma de valorizar e manter viva a nossa cultura. Além de preservar a história de Suzano, o Casarão mantém suas portas abertas para atividades que preservam a raiz cultural da cidade”, apontou.

Por fim, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que as oficinas são essenciais para garantir que os artesãos possam se especializar e aprimorar suas técnicas. “Queremos incentivar o trabalho e aumentar a geração de renda de nossos artesãos. Esperamos que esses cursos possam aprimorar ainda mais a técnica dos profissionais e o produto de nossa cidade possa ser cada vez mais valorizado e apreciado não só em Suzano, mas nas demais cidades também”, finalizou.