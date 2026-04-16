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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Cidades

Poá mantém serviços essenciais durante o feriado prolongado de Tiradentes

Serviços de saúde, segurança, limpeza urbana e atendimento emergencial seguem funcionando normalmente durante o ponto facultativo e o feriado

16 abril 2026 - 16h01Por De Poá
Poá mantém serviços essenciais durante o feriado prolongado de TiradentesPoá mantém serviços essenciais durante o feriado prolongado de Tiradentes - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá manterá os serviços essenciais em funcionamento durante o feriado prolongado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. Em razão do ponto facultativo na segunda-feira (20/04), o Paço Municipal e os demais setores administrativos não terão expediente nesses dias.  

O atendimento ao público será retomado normalmente na quarta-feira (22/04). A medida segue o que determina o Decreto nº 8.847/2026, de 02 de fevereiro de 2026, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos no município ao longo do ano.  

Entre os atendimentos mantidos estão os serviços de urgência e emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) continuará funcionando 24 horas por dia, com acionamento pelo telefone 192. O Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida, localizado na rua Barão de Juparanã, nº 43, também seguirá com atendimento normal durante todo o feriado prolongado.

Na área da segurança, a Guarda Civil Municipal (GCM) permanecerá em operação, com atendimento pelos telefones (11) 4634-1666 e 153. Já a Defesa Civil também seguirá de plantão, podendo ser acionada pelo número 199 para ocorrências relacionadas a riscos estruturais, alagamentos, quedas de árvores e demais situações emergenciais.

Os serviços de coleta de lixo, limpeza urbana e varrição de ruas serão mantidos normalmente, sem qualquer interrupção em razão do feriado de Tiradentes. Além disso, o Velório e o Cemitério da Paz, localizados na rua João Pekny, 430, no Jardim Itamarati, também funcionarão normalmente durante todo o período.

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