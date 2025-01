Desenvolvimento Econômico realiza reuniões com Senac e ACE Suzano

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, realizou na última terça-feira (07/01) suas duas primeiras reuniões à frente da pasta. Os encontros foram promovidos com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e tiveram como objetivo fortalecer parcerias e estreitar os laços com as duas entidades. São os primeiros movimentos de Vaz para dar corpo a um dos pilares da nova gestão da pasta, que será o fortalecimento do Turismo no município. O secretário recebeu na sede da pasta, no centro, a equipe do Senac Guarulhos, comandada pela executiva de Contas, Mayara Alves Inácio, e pelo coordenador de Atendimento Corporativo, Gustavo Luis Marcolino, e enalteceu o enorme potencial que a cidade tem neste setor. A ideia é de não só atrair investimentos como também viabilizar a realização de cursos nas áreas de Turismo e Hotelaria com a unidade de ensino. O trabalho iniciado pela equipe da pasta tem olho no futuro. Isso porque um dos principais objetivos da equipe de Vaz é tornar Suzano reconhecido como um Município de Interesse Turístico (MIT), condição que aumenta o prestígio da cidade no setor e viabiliza mais investimentos para tal por parte do governo do Estado. “Recebemos a equipe do Senac, pois sabemos que é uma instituição muito forte no Turismo por conta dos cursos que oferece para a área. Eles serão importantes para nós neste processo. Suzano tem um grande potencial turístico e vamos explorar muito isso em nossa gestão. Há diversos pontos de lazer, como o Parque Max Feffer, o Parque do Mirante do Sesc, a Igreja do Baruel, os parques aquáticos particulares, como o Magic City e o Blue Beach, entre outros. O setor será um dos nossos carros-chefes”, ressaltou. Um dos objetivos principais da pasta é a obtenção do MIT. Para isso, se faz necessária a atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Suzano (lei complementar nº 009/2017), um instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento econômico, político e social sustentável do turismo na cidade. Uma reunião entre a pasta e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), prevista para ser realizada no dia 30 de janeiro, servirá para apresentar as primeiras ideias para o colegiado visando essa atualização. “É o nosso ponto de partida para pensar em Suzano como uma cidade turística e podermos alcançar o MIT. Para isso, precisamos atualizar nosso Plano Diretor. Vamos fazer um trabalho muito sério em todas as áreas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, incluindo o Turismo. Nossa reunião servirá para apresentar e colher ideias e reforçar nossa parceria com o conselho”, explicou Vaz.

Associação Comercial

Também na terça-feira, o secretário visitou a ACE, que fica na região central, para se apresentar à entidade e se colocar à disposição para realizar projetos e parcerias que visam fortalecer ainda mais os setores de comércio e serviços na cidade. O encontro contou com as participações do diretor da pasta, Arrones Dainez Júnior; do presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo; do vice, Fernando Fernandes; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio) de Mogi das Cruzes, Valterli Martinez, do diretor-financeiro, Cristiano Homan, e do adjunto Luiz Carlos Renzi; além do gerente comercial, Alvani Correa; e do delegado do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Regis Beraldineli Renzi. “Foi uma visita para me apresentar à ACE, mesmo que algumas pessoas já me conhecessem. Eu vejo a entidade como um braço para nossa secretaria, pois mesmo não sendo uma instituição pública, ela é uma grande parceira nossa. Temos muitos projetos futuros e nos colocamos à disposição. Fomos muito bem recebidos e escutei manifestações bem positivas sobre meu nome”, afirmou o chefe da pasta.