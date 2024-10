Dia de Nossa Senhora Aparecida terá missas na Matriz

A Paróquia São Sebastião, conhecida como Igreja Matriz de Suzano, terá diversas missas no Dia de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado (12). As primeiras missas acontecerão às 7 horas. Ainda no período da manhã, existem celebrações marcadas para as 9 e 11 horas. No período da tarde e da noite, as missas acontecem às 16 e às 19 horas.

Todas as missas terão distribuição de doces e brinquedos para as crianças. Além disso, acontecerá a venda de um bolo de Nossa Senhora Aparecida em prol da construção de uma igreja destinada ao Divino Pai Eterno. A Paróquia São Sebastião está localizada na Praça João Pessoa, próxima à Estação de Suzano.