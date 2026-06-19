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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Cidades

Fios soltos nas calçadas viram tormento e põem pedestres em risco

Prefeituras da região explicam como moradores podem auxiliar na fiscalização. População reivindica solução

19 junho 2026 - 05h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Ferraz Fiscalização já notificou mais de 25 empresas que prestam serviços na cidade sobre este problemaFerraz Fiscalização já notificou mais de 25 empresas que prestam serviços na cidade sobre este problema - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

Nas cidades do Alto Tietê, é rotineiro observar fios obstruindo vias e passeios públicos. Eles estão nas calçadas, principalmente. O DS contatou as prefeituras do Alto Tietê e questionou quais medidas os munícipes e o município podem realizar para amenizar esses casos. Se constatado prejuízo causado à população, concessionárias podem ser multadas, segundo prefeituras.

A Prefeitura de Suzano, informa que a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos conta com um departamento exclusivo para a fiscalização dos trabalhos prestados pelas concessionárias responsáveis pelos fios, como de energia elétrica, telefonia e internet. Além disso, moradores que presenciarem casos relacionados, podem entrar em contato com a ouvidoria do município através do e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelo número de telefone 0800-774-2007.

O município reforça que as empresas têm a responsabilidade dos fios e que toda vez que é constatada alguma irregularidade ou situação causada por elas que possa trazer prejuízos à população, a pasta as aciona para que tome as providências necessárias, como recolher materiais deixados em vias e passeios públicos, consertar fiação pendurada em rede aérea, entre outras. E que avaliada a situação, pode acarretar multa para a empresa.

Já Ferraz de Vasconcelos conta com a Lei 3.594 de 16 de junho de 2025 que dispõe sobre a organização, manutenção, alinhamento e descarte de cabos e fiação aérea pelas empresas que especifica, no âmbito do município. Além de informar que a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil da Prefeitura de Ferraz tem intensificado a ação contra este tipo de ocorrência. O Departamento de Posturas e Fiscalização já notificou mais de 25 empresas que prestam serviços na cidade sobre este problema. A responsabilidade é solidária com a concessionária EDP, que faz a locação dos postes.

A Guarda Civil Municipal e o Procon do município já realizaram operações integradas e multam empresas flagradas deixando fios no passeio público após as manutenções. Segundo a lei, as prestadoras de serviços terão o prazo máximo de 24 meses para adequar o cabeamento já existente nos postes, e os casos também podem acarretar multas.

Caso seja possível identificar a empresa responsável é passível abrir uma reclamação direta com a empresa, ou em último caso acionar a empresa de energia ou o Procon Municipal.

Já a cidade de Mogi das Cruzes, por sua vez, informou que em maio, após diversas reclamações, a EDP realizou um mutirão para a retirada de cabeamentos irregulares do município, além de realizar notificações às empresas “compartilhantes” para adequação dos cabos em questão, conforme legislação vigente e cabeamentos sem identificação, desativados e clandestinos serão removidos. Além de informar que o Departamento de Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Segurança, acompanha a situação e notifica as empresas sempre que necessário.

Guararema informou que a responsabilidade sobre fios soltos em postes é da concessionária EDP, e a prefeitura avalia as medidas cabíveis sobre este tema.

 

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