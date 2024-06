Dia dos Namorados deve movimentar quase R$ 3 mi na região

O Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 2,9 milhões no Alto Tietê, de acordo com a estimativa feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio).

De acordo com as informações do sindicato, os segmentos de vestuário, calçados, varejo de flores e acessórios devem ficar com 42% do total de vendas. Em seguida aparecem lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com 28%. O percentual restante está dividido entre restaurantes e pacotes turísticos.

O crescimento nas vendas em relação ao ano passado, segundo o presidente do sindicato, Valterli Martinez, deve ser de 5,6%, número igual ao nacional. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projetou esse avanço em relação ao ano passado.

As vendas no Dia dos Namorados devem movimentar, no Brasil, cerca de R$ 2,5 bilhões, de acordo com a CNC. No Estado de São Paulo, a venda prevista é de R$ 829,7 milhões.

Comércio em Suzano

O movimento no comércio suzanense às vésperas do Dia dos Namorados se manteve estável em relação ao ano passado. Esse é o entendimento dos responsáveis pelas lojas, que têm maior procura nesse período, e conversaram com a reportagem do DS.

Os estabelecimentos que falaram com a reportagem são: um de flores, um de perfumes e um de chocolates. Lojas que vendem pratas foram procuradas, mas não participaram.

Celina Regina da Silva, dona da Celina Flores, disse que o movimento aumentou na véspera do Dia dos Namorados. “Está bem lotada a loja. A procura está maior por ser véspera mesmo, nos outros dias estava normal. O brasileiro deixa as coisas para última hora mesmo, não tem o que fazer”, disse.

De acordo com a responsável pela loja, o Dia dos Namorados é a melhor data para o estabelecimento. “Para nós é o melhor que tem. Melhor até que o Dia das Mães”. Em relação ao ano passado, ela disse que a procura e movimento estão estáveis.

Roseli Bispo, gerente das lojas O Boticário do centro de Suzano, disse que o aumento no movimento aconteceu nesta terça-feira (11) e que os outros dias continuaram com uma procura normal. “Não tivemos crescimento de fluxo na loja antes da véspera”.

A partir da véspera do Dia dos Namorados, Roseli disse esperar um crescimento de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Os itens que mais foram procurados, segundo ela, foram das linhas Lily e Zaad, além das colônias Floratta e Egeo.

Luiz Bento, responsável pela Cacau Show do centro de Suzano, disse que o aumento no movimento da loja aconteceu na segunda-feira (10). “Na segunda já começamos a ter um fluxo maior aqui na loja. Estamos com uma meta alta, mas não consigo dizer de quanto o aumento nas vendas deve ser em relação ao ano passado”.

Ele continua dizendo que os produtos mais procurados são cestas de bombons, canecas e rosas.