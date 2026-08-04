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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Suzano inicia projeto 'Verdade na Rede' com palestra para 30 alunos em escola da Fazenda Aya

Estudantes do 4º ano participarão de dez encontros sobre segurança na internet, identificação de perfis falsos e combate à desinformação

04 agosto 2026 - 18h15Por de Suzano
Estudantes do 4º ano participarão de dez encontros sobre segurança na internet, identificação de perfis falsos e combate à desinformaçãoEstudantes do 4º ano participarão de dez encontros sobre segurança na internet, identificação de perfis falsos e combate à desinformação - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta terça-feira (04/08) o projeto “Verdade na Rede”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública (Secop) para orientar crianças sobre segurança, responsabilidade e acesso à informação no ambiente digital. A primeira atividade reuniu 30 alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada no bairro Fazenda Aya.

Ao longo do projeto, os estudantes participarão de dez encontros com conteúdos voltados aos cuidados necessários durante o uso da internet. Entre os assuntos que serão trabalhados estão a identificação de perfis falsos, os riscos de conversas com pessoas desconhecidas e a importância de não compartilhar informações pessoais nas redes.

A iniciativa também abordará a produção e a circulação de notícias falsas. Os alunos serão orientados a verificar se determinada declaração realmente foi feita, consultar veículos de comunicação e páginas confiáveis e comparar diferentes fontes antes de acreditar ou compartilhar um conteúdo.

Durante o primeiro encontro, a jornalista Gisele Santos apresentou uma palestra sobre o processo de produção de notícias, explicando como as informações são apuradas, verificadas e transformadas em conteúdos jornalísticos.

O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, participou da atividade de abertura e conversou de maneira descontraída com os estudantes sobre o que eles desejam ser quando crescer. Ele ressaltou que o projeto foi idealizado a pedido do prefeito Pedro Ishi e acolhido pela Secop como uma forma de contribuir para a formação das crianças.

“A internet oferece muitas oportunidades de aprendizado e interação, mas é necessário utilizá-la com responsabilidade. As crianças precisam saber com quem estão conversando, porque existem pessoas que se passam por outras para enganar, além de aprenderem a identificar conteúdos falsos. Antes de acreditar ou compartilhar alguma informação, é fundamental pesquisar se aquilo realmente aconteceu e se foi publicado por uma fonte confiável”, afirmou Pavione.

Ao término dos dez encontros, os secretários de Comunicação e de Educação, Renata Priscila, retornarão à unidade escolar para conversar novamente com os estudantes e realizar perguntas sobre os conteúdos trabalhados. Os participantes também receberão um certificado pela conclusão do projeto.

A atividade contou com as presenças da coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos, Sueli Stuchi, que representou a secretária Renata Priscila; da professora da turma, Silene Sardinha Gazola; da coordenadora da unidade, Fabiana Santana; dos jornalistas da Secop Fernando Barreto e Paula Ferraz; e da diretora Glaucia Paulino.

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