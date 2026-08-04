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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Greve afeta 179,6 mil passageiros no Alto Tietê

Dia de transtorno para quem precisava utilizar os trens na região

04 agosto 2026 - 18h46Por da Reportagem Local
ESTAÇÃO DE SUZANO Ficou fechada durante todo o dia; Passageiros tiveram de recorrer aos ônibusESTAÇÃO DE SUZANO Ficou fechada durante todo o dia; Passageiros tiveram de recorrer aos ônibus - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

A paralisação do transporte ferroviário nas linhas 11 e 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) afetou, ao menos, 179,6 mil passageiros de 12 estações distribuídas no Alto Tietê.

Esse é o número diário dos que utilizam o transporte nessas estações.

Os trabalhadores da CPTM entraram em greve à meia-noite desta terça-feira (4) e suspenderam parcialmente o funcionamento das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens. 

Os trens da linha 11-Coral circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Guaianases. Na linha 12-Safira, os trens funcionam entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. 

A Justiça determinou que os funcionários mantenham 80% da capacidade dos trens em operação, mas isso não aconteceu.

Para auxiliar, o metrô colocou mais trens em funcionamento nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Os trabalhadores da CPTM reivindicam junto ao governo de São Paulo revisão do processo de privatização das linhas, concluído em julho e temporariamente suspenso após um incêndio na primeira semana de atividades da empresa Trívia, que assumiu a concessão.

Entre os pleitos estão a garantia de emprego para 4 mil trabalhadores e o cancelamento da privatização, que consideram pouco transparente e lesiva aos interesses dos paulistas e dos trabalhadores.

Em nota, o Governo do Estado e a CPTM lamentaram a paralisação feita pelos trabalhadores. Segundo o comunicado, em reunião nesta segunda-feira (3), houve o "compromisso do Estado com a preservação dos postos de trabalho e com a análise de projetos de lei de interesse da categoria, como absorção dos empregados por outros órgãos públicos estaduais". Outras pautas da categoria também foram consideradas, como a incorporação da Estrada de Ferro Campos do Jordão pela CPTM, a inclusão dos trabalhadores no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e assistência à saúde destinada aos servidores públicos do Estado.

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