Ações do 'Julho Amarelo' mobilizam mais de mil pessoas e superam 600 testes rápidos nas USFs

A Secretaria de Saúde de Suzano encerrou a programação do “Julho Amarelo” com mais de mil pessoas alcançadas e ao menos 600 testes rápidos realizados nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Ao longo do mês, a mobilização focou no diagnóstico precoce das hepatites virais com a promoção de palestras, grupos educativos, orientações e testagens rápidas.

A campanha, concluída na última sexta-feira (31/08) na USF Jardim do Lago, teve como principal objetivo ampliar o acesso da população à informação e reforçar a importância da prevenção, da vacinação, da testagem e do diagnóstico precoce. As atividades contemplaram moradores de diferentes regiões da cidade, com ações conduzidas por equipes multiprofissionais que orientaram os usuários sobre formas de transmissão, cuidados preventivos e a relevância do acompanhamento em caso de diagnóstico positivo.

A abertura da programação ocorreu na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, e, durante o mês, as atividades passaram por todas as 12 unidades. Em algumas delas, a campanha foi ampliada com ações complementares, como testes rápidos e orientações relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço.

Para o secretário de Saúde de Suzano, William Harada, o balanço mostra o sucesso das campanhas educativas desenvolvidas pela rede municipal. “O ‘Julho Amarelo’ trouxe a prevenção e o diagnóstico precoce das hepatites virais. Conseguimos alcançar mais de mil pessoas com informações qualificadas e realizar centenas de testes rápidos, aproximando os serviços de saúde da população. Esse trabalho é essencial porque muitas vezes a doença evolui sem apresentar sintomas, e o diagnóstico precoce faz toda a diferença para o tratamento e para a qualidade de vida dos pacientes", afirmou.