Diretoria eleita toma posse junto à OAB Suzano para o triênio 2025-2027

A diretoria eleita para comandar a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) no triênio 2025-2027 assumiu oficialmente a gestão da entidade nesta quarta-feira (08/01), com a assinatura do termo de posse administrativa por parte do presidente reeleito, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, e dos demais integrantes da cúpula diretiva da entidade.

Composto ainda pelos advogados Edjane Maria da Silva Sutero (vice-presidente), Cristian Sivera (secretário-geral), Antonia Vidal Prado Gasparotti (secretária-geral adjunta) e Gabriella Gimenez (tesoureira), o grupo vitorioso das últimas eleições, realizada em novembro passado com a conquista de 66,4% dos votos totais da subseção, buscará manter a Ordem crescendo no município. Para isso, a diretoria comandada por Ciconi buscará potencializar o apoio à jovem advocacia e valorizar a classe em geral por meio de ações inovadoras em consonância com o trabalho já realizado desde 2022.

O último triênio foi marcado pela entrega da nova sede da advocacia suzanense, equipamento situado em frente à praça Cidade das Flores que se tornou fundamental à classe, sendo ainda incrementado com a inauguração do “Espaço Vida”, conquista obtida junto à Caixa de Assistência dos Advogados (CAASP) que garante aconchego e conforto aos inscritos e aos visitantes no cuidado com seus bebês e crianças pequenas. Junto a isso, o trabalho da entidade ainda colaborou com a instituição da 5ª Vara Cível de Suzano e da Unidade de Processamento Judicial (UPJ), trazendo mais facilidade e celeridade à resolução de processos no município. Por sua vez, outros avanços à advocacia local foram a revitalização das novas salas da OAB nos fóruns Cível e Trabalhista, assim como o novo parlatório do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.

Outro tópico de destaque foi a realização de formações, palestras, simpósios e ações de integração. A exemplo, apenas em 2024, a entidade trouxe eventos como a 1ª Jornada Mindset Empreendedor, o 2º Simpósio de Direitos Humanos e a exposição “Resgate da Memória da Advocacia Suzanense”, além de diversas cerimônias de entrega de carteiras que outorgaram cerca de cem novos inscritos à subseção e celebrações como o Jantar da Advocacia e a tradicional confraternização de final de ano. O período ainda contou com a realização de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Suzano, demonstrando assim o compromisso da entidade com a população.

A nova vice-presidente da subseção afirmou que a diretoria soma ampla experiência na gestão da entidade, por isso, o trabalho será cada vez maior para que a classe siga crescendo e avançando na cidade. “No último triênio pudemos contribuir muito com conquistas importantes para a advocacia, mas ainda temos muito a fazer para elevar a atuação da OAB Suzano na cidade, na região e no Estado. Estaremos aqui para isso, com a mesma determinação, coragem e força de vontade para manter a subseção avançando junto à categoria”, apontou Edjane.

Por sua vez, Ciconi reiterou que a união de esforços em prol da advocacia e o pleno acolhimento de demandas serão parte fundamental do desenvolvimento da Ordem em Suzano. “Enquanto entidade representante da advocacia suzanense, estaremos sempre defendendo os interesses da classe junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, buscando mais avanços junto à seccional, agora presidida pelo Dr. Leonardo Sica, um grande parceiro da região. Em nome de cada membro da diretoria, desejo um ótimo ano a todos e reforço que, para nós, a ordem é trabalhar”, constatou o presidente.