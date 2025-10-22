Documentário celebra 70 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, foi palco na última segunda-feira (20/10) do lançamento do documentário “Fica Sempre um Perfume”, uma produção que eterniza as sete décadas de atuação da Rede Feminina de Combate ao Câncer - Esther Hidalgo Leite Rondinelli. Com direção e edição de Carlos Magno, o filme resgata memórias, histórias e o impacto humano do trabalho voluntário que há 70 anos transforma vidas no município.

O documentário, com 36 minutos de duração, está disponível no canal do Ateliê de Imagens no YouTube e reúne depoimentos de voluntárias que dedicaram boa parte de suas vidas à causa. A obra também registra a rotina atual do grupo, composto por 15 voluntárias ativas, sob a presidência de Fernanda Verasto, que marcaram presença no evento.

O filme, que mistura entrevistas, imagens históricas e momentos atuais do trabalho voluntário, reforça o protagonismo feminino e a importância da empatia na construção de uma sociedade mais solidária. A exibição emocionou o público e encerrou a celebração dos 70 anos da Rede, completados em julho deste ano.

Segundo Carlos Magno, a proposta do projeto foi preservar um legado que vai além da assistência social. “O objetivo foi registrar e eternizar o trabalho das meninas nesses 70 anos da Rede em Suzano. Fica para a história. A base do documentário são as próprias voluntárias, que contaram suas experiências de forma emocionante. É uma forma de reconhecimento e gratidão pelo impacto que elas têm na vida de tantas pessoas”, destacou.

A diretora de Cultura, Márcia Belarmino, ressaltou o simbolismo do título e o papel da arte em valorizar a memória social. “O documentário ‘Fica Sempre Algum Perfume’ é uma metáfora linda sobre o legado que essas mulheres deixam. A arte tem esse poder de eternizar sentimentos, gestos e histórias que muitas vezes passam despercebidos. Foi uma honra colaborar com essa iniciativa que valoriza o que Suzano tem de melhor: o cuidado com o outro”, afirmou.

Durante o evento, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, realizou a entrega simbólica de 178 lenços arrecadados em campanha do órgão, destinados às mulheres atendidas pela Rede. “Foi uma homenagem emocionante a uma trajetória marcada por solidariedade, empatia e dedicação ao cuidado com o outro. Parabenizo o talentoso Carlos Magno pela sensibilidade com que retratou essa linda jornada e deixo meu carinho e admiração a toda a Rede Feminina, que tanto admiro”, declarou Déborah.

Também presente no evento, o vice-prefeito Said Raful destacou a importância da obra como registro da história da cidade e da força do voluntariado. “Suzano tem muito orgulho da Rede Feminina. Esse documentário é um presente para o município, pois mostra que o trabalho feito com amor transforma vidas e constrói uma cidade mais humana. Ver a dedicação dessas mulheres é inspirador”, afirmou.

Participaram ainda do evento o presidente da Câmara, Artur Takayama; o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e o controlador geral do município, César Braga.