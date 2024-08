DS faz sorteio da ordem de entrevistas com os 5 candidatos a prefeito

O DS definiu nesta segunda-feira (19) a ordem das entrevistas da sabatina com os candidatos a prefeito de Suzano.

Na presença de assessores, ficou assim definido: Caian Zambotto (quarta-feira, dia 21), Sérgio do Povo (quinta-feira, dia 22), Gerice Lione (sexta-feira, dia 23), Walmir Pinto (segunda-feira, dia 26) e Pedro Ishi (terça-feira, dia 27).

As entrevistas serão realizadas no programa 'DS Entrevista', com transmissão ao vivo simultaneamente no Canal do YouTube e Facebook do Diário de Suzano. Posteriormente será armazenado no portal

1 hora de duração

O programa com os candidatos terá duração de 1 hora, sendo que a primeira pergunta será sempre um pedido de apresentação e a última as considerações finais.

As entrevistas serão ao vivo com possibilidade de perguntas feitas por internautas que estarão assistindo.

Sorteio

O sorteio realizado nesta segunda-feira (19) contou com a presença de assessores e foi conduzido pelos jornalistas Edgar Leite (editor-chefe) e Fernando Barreto.

“Será uma grande oportunidade de os candidatos apresentarem suas propostas e também de o eleitor analisar o que será dito, prometido”, disse Edgar Leite.

Os candidatos estão desde sexta-feira (16) em campanha pelas ruas de Suzano participando de caminhadas, reuniões e eventos.