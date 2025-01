DS traz lista com pacote de obras para ser entregue por Pedro Ishi

Uma série de obras aguarda para ser entregue pelo novo prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), para os próximos meses. O DS listou as prováveis inaugurações e traz nesta edição.

Entre as entregas para os próximos meses estão a duplicação da avenida Jorge Bei Maluf; o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; a pavimentação da avenida Miguel Badra; a implantação do Terminal de Palmeiras; as novas sedes das Secretarias Municipais de Manutenção e Serviços Urbanos e de Segurança Cidadã; o Hospital Federal; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Palmeiras; o Centro de Apoio à Criança com Deficiência; as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos bairros Parque do Colégio, Jardim Saúde e Cidade Boa Vista; a Clínica da Família de Palmeiras; a creche do Jardim Europa; a nova escola na região do Jardim Casa Branca; o campus da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Jardim Monte Cristo; o Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Municipal Max Feffer; o Centro Unificado de Serviços (Centrus) de Palmeiras; e o novo sistema de Controle de Inundações no Parque Maria Helena e na Vila Maluf.

Eleição

Pedro Ishi e Said Raful foram eleitos com 124.366 votos no pleito de 2024 e terão como principal missão dar seguimento ao trabalho realizado por Rodrigo Ashiuchi. A conclusão de obras inacabadas, característica marcante do governo do ex-prefeito, dará lugar à continuidade do que está sendo deixado “engatilhado” para os novos prefeito e vice, que terão como premissa manter a régua alta da gestão que conduziu a cidade nos últimos oito anos.

Secretariado

A equipe que vai compor o primeiro escalão do governo de Pedro Ishi e Said Raful foi definida no final do ano passado, com a manutenção da maior parte do secretariado de Rodrigo Ashiuchi. No total, a nova gestão terá apenas sete novos nomes.

Todos estiveram presentes na cerimônia de posse desta quarta-feira. “Nosso secretariado foi escolhido com base na capacidade que cada um deles possui para conduzir suas respectivas pastas. O excelente trabalho do prefeito Rodrigo vai continuar sendo feito. São pessoas de extrema confiança nossa, muito competentes e preparadas para mantermos juntos o crescimento da nossa cidade e o atendimento às principais necessidades da população. Estou muito satisfeito com todos os nomes que vão compor nosso governo a partir de agora”, avaliou Pedro Ishi.