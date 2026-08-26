Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 26 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe e Indes oferecem 200 vagas para curso 'Sensibilização para Segurança Digital'

Capacitação integra a 13ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil e ocorrerá entre os dias 14 de setembro e 4 de outubro

26 agosto 2026 - 18h08Por de Suzano
Capacitação integra a 13ª Maratona CiberEducação Cisco BrasilCapacitação integra a 13ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Instituto de Desenvolvimento Social (Indes) abriram inscrições para o preenchimento de 200 vagas no curso “Sensibilização para a Segurança Digital - 13ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil”. A formação, vinculada ao eixo de Administração, Gestão e Carreira do órgão municipal, tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento sobre segurança digital, proteção no ambiente on-line e fundamentos de cibersegurança.

As inscrições começam oficialmente nesta sexta-feira (28/08), embora o link já esteja disponível para cadastro. Os interessados devem acessar o endereço https://bit.ly/CiscoIndes. O curso será realizado entre 14 de setembro e 4 de outubro de 2026, sem a possibilidade de prorrogação para nova data. Somente dentro deste período, os participantes poderão acessar e concluir as atividades.

Com carga total de seis horas, o curso é totalmente gratuito e não exige conhecimentos prévios. O único requisito é ter mais de 14 anos. A programação é composta por quatro módulos, 21 vídeos dinâmicos, cinco atividades práticas e um exame final. Ao concluir a formação, o participante receberá certificação internacional e reconhecimento por meio da Cisco Networking Academy, agregando uma nova qualificação ao currículo profissional.

Além da formação básica em segurança digital, a iniciativa também proporciona novas possibilidades de capacitação. Os melhores alunos poderão ter acesso a bolsas de estudo para cursos avançados, ampliando o contato com conteúdos relacionados à área de cibersegurança e fortalecendo perspectivas de desenvolvimento profissional.

A participação pode ser feita de qualquer local, desde que tenha acesso à internet. A proposta é justamente facilitar a adesão e permitir que pessoas com diferentes rotinas possam acompanhar o conteúdo dentro do período estabelecido.

Para a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Déborah Ishi, a iniciativa representa uma oportunidade de democratizar o acesso ao conhecimento e preparar a população para os desafios do ambiente digital. “Hoje, estar conectado faz parte da rotina de praticamente todas as pessoas, seja para estudar, trabalhar, buscar oportunidades ou até mesmo realizar tarefas do dia a dia. Por isso, é muito importante que a população também tenha acesso a informações que ajudem a utilizar a internet com mais segurança e responsabilidade. Essa parceria oferece uma formação gratuita, de qualidade e que ainda pode contribuir para o currículo dos participantes”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Educação realiza seminário de 'Políticas Públicas Integradas pela 1ª Infância' no Mirambava
Cidades

Educação realiza seminário de 'Políticas Públicas Integradas pela 1ª Infância' no Mirambava

Projeto 'Elas' realiza nova atividade com alunas do Jardim Portugália
Cidades

Projeto 'Elas' realiza nova atividade com alunas do Jardim Portugália

Casa de Cultura de Palmeiras I recebe '2&ordm; Festival de Talentos' com 37 artistas inscritos
Cidades

Casa de Cultura de Palmeiras I recebe '2º Festival de Talentos' com 37 artistas inscritos

Ferraz promove mudanças no sentido de vias para melhorar circulação e segurança no trânsito
Ferraz

Ferraz promove mudanças no sentido de vias para melhorar circulação e segurança no trânsito

Feiras de Ferraz levam sabor e tradição aos bairros
Ferraz

Feiras de Ferraz levam sabor e tradição aos bairros

Ferraz retoma produção habitacional após 15 anos com projeto de 240 apartamentos na Vila Arbame
Ferraz

Ferraz retoma produção habitacional após 15 anos com projeto de 240 apartamentos na Vila Arbame