Saspe e Indes oferecem 200 vagas para curso 'Sensibilização para Segurança Digital'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Instituto de Desenvolvimento Social (Indes) abriram inscrições para o preenchimento de 200 vagas no curso “Sensibilização para a Segurança Digital - 13ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil”. A formação, vinculada ao eixo de Administração, Gestão e Carreira do órgão municipal, tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento sobre segurança digital, proteção no ambiente on-line e fundamentos de cibersegurança.

As inscrições começam oficialmente nesta sexta-feira (28/08), embora o link já esteja disponível para cadastro. Os interessados devem acessar o endereço https://bit.ly/CiscoIndes. O curso será realizado entre 14 de setembro e 4 de outubro de 2026, sem a possibilidade de prorrogação para nova data. Somente dentro deste período, os participantes poderão acessar e concluir as atividades.

Com carga total de seis horas, o curso é totalmente gratuito e não exige conhecimentos prévios. O único requisito é ter mais de 14 anos. A programação é composta por quatro módulos, 21 vídeos dinâmicos, cinco atividades práticas e um exame final. Ao concluir a formação, o participante receberá certificação internacional e reconhecimento por meio da Cisco Networking Academy, agregando uma nova qualificação ao currículo profissional.

Além da formação básica em segurança digital, a iniciativa também proporciona novas possibilidades de capacitação. Os melhores alunos poderão ter acesso a bolsas de estudo para cursos avançados, ampliando o contato com conteúdos relacionados à área de cibersegurança e fortalecendo perspectivas de desenvolvimento profissional.

A participação pode ser feita de qualquer local, desde que tenha acesso à internet. A proposta é justamente facilitar a adesão e permitir que pessoas com diferentes rotinas possam acompanhar o conteúdo dentro do período estabelecido.

Para a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Déborah Ishi, a iniciativa representa uma oportunidade de democratizar o acesso ao conhecimento e preparar a população para os desafios do ambiente digital. “Hoje, estar conectado faz parte da rotina de praticamente todas as pessoas, seja para estudar, trabalhar, buscar oportunidades ou até mesmo realizar tarefas do dia a dia. Por isso, é muito importante que a população também tenha acesso a informações que ajudem a utilizar a internet com mais segurança e responsabilidade. Essa parceria oferece uma formação gratuita, de qualidade e que ainda pode contribuir para o currículo dos participantes”, afirmou.