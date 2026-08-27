Crise nas Casas Bahia preocupa comércio sobre futuro de lojas

A crise e as dificuldades da franquia Casas Bahia podem impactar Suzano e, em especial, na geração de empregos, diz a Associação Comercial e Empresarial ACE. Recentemente o grupo realizou o fechamento de 298 unidades em todo o país e realizou a demissão de cerca de 3.000 funcionários.



Ainda segundo a ACE, o grupo traz preocupações para o município de Suzano, caso fechem suas unidades. "A movimentação financeira que as unidades das Casas Bahia apresentam, representam uma parcela significativa do varejo de eletrônico, eletrodomésticos, móveis e mobília, portanto, a ausência deste grupo na cidade seria algo sentido, em especial na geração de empregos", disse em nota.



"As dificuldades de franquias ou grupos que têm empreendimentos ou estabelecimentos em Suzano são tema de atenção constante na ACE pensando no desenvolvimento econômico da cidade. Contudo, ainda há de se esperar pelos próximos passos do grupo na cidade para avaliarmos melhor os efeitos deste momento", finalizou.



O Diário de Suzano esteve em uma loja da franquia, na rua General Francisco Glicério, e conversou com um dos responsáveis pela loja, que disse não poder dar maiores informações sobre o possível fechamento das lojas em Suzano.



O DS também entrou em contato com a assessoria do grupo Casas Bahia, mas não obteve respostas.