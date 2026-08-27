Linhas 11 e 12 da CPTM acumulam 25 falhas graves no 1º semestre

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), concedidas a Trivia Trens em julho de 2025, registraram cerca de 25 falhas consideradas graves no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento apresentado pelo Sindicato dos Ferroviários. O número representa um aumento expressivo em relação aos anos anteriores.



De acordo com Luiz Barbosa Neto Junior, diretor do sindicato, o levantamento considera as duas linhas em conjunto e mostra uma evolução nas ocorrências. No primeiro semestre de 2022, foram registradas aproximadamente nove falhas graves. O mesmo número foi contabilizado em 2023 e 2024. Em 2025, a quantidade subiu para cerca de 15 ocorrências e, nos primeiros seis meses de 2026, chegou a aproximadamente 25.



Outro ponto apontado pelo sindicato é a redução do número de trabalhadores da CPTM. Segundo Junior, a companhia tinha mais de 5,5 mil funcionários no ano passado e atualmente conta com pouco mais de 4,6 mil, considerando toda a empresa.



O diretor do sindicato também cita a descontinuidade de contratos com empresas terceirizadas responsáveis por serviços como manutenção, segurança, vigilância, portaria e limpeza. Junior afirma ainda que parte dos trabalhadores foi direcionada para outros órgãos e empresas públicas. Segundo ele, há cerca de 146 funcionários deslocados para a Artesp e mais de 400 trabalhadores encaminhados ao Metrô.