Educação realiza seminário de 'Políticas Públicas Integradas pela 1ª Infância' no Mirambava

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quarta-feira (26/08), no Complexo Educacional Mirambava, o Seminário de Políticas Integradas pela Primeira Infância. A atividade reuniu profissionais da administração pública, representantes de conselhos municipais, especialistas, educadores e integrantes da sociedade civil para discutir ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de bebês e crianças.

Integrante da programação do “Agosto Verde - Mês da Primeira Infância”, o seminário teve como principal objetivo apresentar um diagnóstico das políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento integral da primeira infância em Suzano. O levantamento também representou uma etapa importante do processo de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), instrumento que deverá estabelecer prioridades, metas e estratégias para orientar as ações do município.

Durante a programação, foi realizada a entrega oficial do Diagnóstico do PMPI. O documento reúne dados e informações sobre a realidade da primeira infância no município e deverá contribuir para a identificação de avanços, desafios e necessidades em diferentes áreas da administração pública. A entrega foi feita pelo coordenador da Comissão Intersetorial do PMPI, Marco Aurélio Pinheiro Maida, à secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, que repassou o documento à presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, e ao presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama.

“A primeira infância precisa ser compreendida de forma integral. Não estamos falando apenas da Educação, mas de um conjunto de políticas que envolvem Saúde, Assistência Social, Planejamento, Cultura e outras áreas. O diagnóstico nos permite conhecer melhor a realidade de nossas crianças e, a partir dessas informações, construir um planejamento mais efetivo, integrado e capaz de garantir direitos e oportunidades desde os primeiros anos de vida”, afirmou a secretária de Educação, Renata Priscila.

Ao longo do seminário, a programação foi dividida em painéis temáticos, com apresentação do trabalho da Comissão Intersetorial do PMPI e o diagnóstico das políticas municipais relacionadas à Educação, Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde, Planejamento Urbano e Cultura. Além de Renata e Déborah, participaram do evento também os secretários municipais Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), William Harada (Saúde), Cíntia Lira (Administração), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e José Spitti (Cultura).

Durante a tarde, as discussões foram direcionadas à Política Municipal de Educação Infantil, com apresentações sobre as diretrizes da área, o Documento Norteador da Qualidade e Equidade da Educação Infantil (DONQEEI) e a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). O encontro também promoveu um diálogo sobre o papel dos conselhos no controle social das políticas de Educação, reunindo representantes do Conselho Municipal de Educação (CME) e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

A realização do seminário está alinhada à Lei Federal nº 14.617, de 10 de julho de 2023, que instituiu o mês de agosto como o Mês da Primeira Infância em todo o território nacional. Em Suzano, as ações do “Agosto Verde” reforçam a importância da sensibilização da sociedade e do poder público para a promoção do desenvolvimento integral das crianças.

A elaboração do PMPI conta com a participação de uma Comissão Intersetorial, formada por representantes de diferentes áreas e setores envolvidos com as políticas públicas para a infância. A proposta é fortalecer a atuação conjunta e estabelecer diretrizes que possam orientar as políticas municipais de maneira planejada e contínua.

Para Déborah Ishi, a construção de políticas voltadas à primeira infância representa um investimento no desenvolvimento das próximas gerações. “Cuidar da primeira infância é cuidar do futuro da nossa cidade. Quando conseguimos unir diferentes setores e olhar para a criança em todas as suas necessidades, desde a educação e a saúde até a assistência e a convivência familiar e comunitária, conseguimos construir uma rede de proteção mais forte. Esse trabalho integrado é fundamental para que nossas crianças tenham seus direitos garantidos e possam crescer com mais oportunidades”, destacou a primeira-dama.