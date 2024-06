Ecoponto e Central de Triagem fortalecem gestão de resíduos sólidos da região norte

Suzano celebrou nesta sexta-feira (21/06) o aniversário de dois equipamentos municipais que têm contribuído para o aprimoramento da gestão de resíduos sólidos na região norte e impulsionado o trabalho relacionado à coleta seletiva no município. Um deles é o Ecoponto do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) que completa três anos; por sua vez, a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, no bairro Cidade Miguel Badra (rua Mário Bochetti, 950), comemora o segundo ano de sua inauguração.

O Ecoponto foi implementado numa área de mil metros quadrados (m²) para que pudesse acolher resíduos de poda, jardinagem, construção civil (entulhos), materiais recicláveis, óleo de cozinha, pilhas, baterias e latas de tinta vazias. Desde sua inauguração, o polo tem fortalecido os serviços de preservação ambiental na cidade, contribuindo diretamente para a sustentabilidade urbana e evitando o descarte irregular de materiais.

No ano passado, o espaço foi fundamental para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pudesse registrar a marca de 2 mil toneladas de recicláveis recolhidos em todos os ecopontos da cidade. Para chegar a esse quantitativo, também foram considerados os números contabilizados nas unidades do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), e da Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553).

Parte dos resíduos retirados do Ecoponto do Jardim Dona Benta são conduzidos à Central de Triagem do Miguel Badra, para que ocorra a separação dos itens visando ao processo de reciclagem. Este espaço foi concebido para que tivesse capacidade de receber mais de 2 mil toneladas de materiais por mês e passou a ser referência no município, intensificando as ações de preservação ambiental e sustentabilidade.

O projeto desta unidade contou com um investimento de R$ 1,6 milhão, no qual 90% deste montante foi oriundo do convênio firmado com o Fundo de Investimentos Difusos (FID), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania e mantido por ações civis públicas, e 10% da administração municipal. O complexo totaliza 700 m² de área construída, que abrange uma sala administrativa, refeitório, vestiários, local de recebimento e área de armazenagem.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou as ações que têm sido desenvolvidas para garantir a destinação correta dos resíduos na cidade. “Com o Ecoponto do Jardim Dona, passamos a ter um local apropriado, neste local do município, para o depósito de recicláveis, que contribui para a coleta seletiva em nossa cidade. Já a Central de Triagem do Miguel Badra tem a estrutura adequada para fazer a separação correta de cada item”, avaliou Ashiuchi.