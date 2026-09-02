Educação complementa conteúdos curriculares com mais de dez projetos pedagógicos

A Secretaria de Educação de Suzano está garantindo uma formação integral aos alunos da rede municipal por meio das mais de dez iniciativas viabilizadas pelo Núcleo de Projetos Pedagógicos, que promovem acesso dos estudantes a novos conhecimentos e a diferentes experiências, complementando os conteúdos curriculares trabalhados na rotina escolar.

O conjunto de atividades oferecidas para as crianças ganhou o reforço do “Verdade na Rede”, implementado em agosto, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública. Este projeto se integra a outras iniciativas já consolidadas, por meio de parcerias com outras secretarias municipais e empresas, que estão proporcionando ensinamentos dentro e fora das escolas.

Neste contexto, podem ser citados o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), o “Maria Vai à Escola”, o “Bombeiro na Escola”, o “Escritor para o Futuro”, o “Educando Pela Cidade”, o “Sons, Movimentos e Vozes - Caminhos para o Futuro”, o “Boa Energia” e o “Futebol de Rua pela Educação”.

Os projetos

O “Verdade na Rede” aborda junto aos alunos conteúdos voltados aos cuidados necessários durante o uso da internet, incluindo a identificação de perfis falsos, os riscos de conversas com pessoas desconhecidas e a importância de não compartilhar informações pessoais nas redes. Eles são orientados a verificar se determinada declaração realmente foi feita, consultar veículos de comunicação e páginas confiáveis e comparar diferentes fontes antes de acreditar ou compartilhar um conteúdo.

No contexto da segurança pública, pode ser citado o Proerd, realizado em parceria com a Polícia Militar para proporcionar encontros periódicos em sala de aula, nos quais são abordados temas relacionados à prevenção ao uso de drogas, combate à violência, bullying, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de atividades lúdicas e interativas que têm o objetivo de estimular reflexões e escolhas seguras entre os alunos.

Ainda neste âmbito, o Guard, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, trabalha temas como convivência social, empatia, respeito ao próximo, tomada de decisões responsáveis e prevenção às drogas por meio de atividades lúdicas, rodas de conversa, dinâmicas e ações práticas conduzidas pelos agentes da corporação.

O trabalho junto à GCM também viabiliza o “Maria Vai à Escola”, conduzido pela Patrulha Maria da Penha, que proporciona aos estudantes uma compreensão mais profunda sobre a importância dos direitos humanos, igualdade de gênero e, acima de tudo, o respeito mútuo.

Já a parceria com o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros garante o projeto “Bombeiro na Escola”, que promove orientações práticas sobre como agir em situações de emergência, prevenção de queimaduras, acidentes domésticos, riscos envolvendo instalações elétricas, cuidados com produtos de limpeza, prevenção de afogamentos e procedimentos básicos que podem salvar vidas até a chegada do atendimento especializado.

Para incentivar o protagonismo dos alunos, a Educação desenvolve o “Escritor para o Futuro”, em parceria com a empresa ICL Group, que visa estimular reflexões sobre temas relacionados à sustentabilidade, alcançando estudantes do ensino fundamental. Por meio da iniciativa, eles têm a oportunidade de produzir livros com base em um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O incentivo às potencialidades dos estudantes também é garantido pelo “Sons, Movimentos e Vozes”, que proporciona aulas regulares no contraturno escolar, sob orientação dos professores Honorato Rodrigues e Vinicius Gomes e coordenação do músico Gleberson Santana, o maestro Binho, para garantir aprendizado de instrumentos e desenvolver habilidades musicais.

Para a conscientização sobre consumo de energia, a Educação desenvolve em parceria com a empresa EDP o projeto “Boa Energia”, que garante orientações sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica, possibilitando mudanças nos hábitos de consumo. A iniciativa ainda conta com a “Gincana Cultural Xô Desperdício!”, que premia as escolas mais engajadas.

No âmbito do esporte, a pasta conta com o projeto “Futebol de Rua pela Educação”, realizado em parceria com a empresa Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS), para inserir na comunidade escolar uma proposta educativa que utiliza a prática esportiva para formação de valores cidadãos por meio de uma metodologia que contempla práticas pedagógicas e atividades lúdicas. Os alunos são incentivados a conviver em um ambiente participativo, em que é valorizado o diálogo como mecanismo de interação e solução de diferenças, resultando no desenvolvimento de habilidades.

Por fim, deve ser citado de maneira especial o projeto “Educando Pela Cidade”, que se destaca por ser realizado semanalmente, oferecendo aos alunos a oportunidade de desenvolver conhecimentos a partir de visitas a diferentes pontos da cidade. Por esta iniciativa, são organizadas saídas pedagógicas em locais de referência do município que têm despertado cada vez mais interesse dos alunos por integrar ensino e lazer, fortalecendo o processo de aprendizagem a partir das experiências que são vividas.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, afirmou que os projetos são fundamentais para complementar os conteúdos trabalhados com os professores e os materiais didáticos. “Proporcionamos novos ensinamentos que ampliam o repertório deles e proporcionam um desenvolvimento mais completo dos alunos”, declarou a titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que as iniciativas atestam os diferenciais do ensino suzanense. “Por meio das parcerias que são estabelecidas, a Educação municipal tem proporcionado aos estudantes um conjunto amplo de atividades, que agregam na formação deles e propiciam contato com uma gama de assuntos”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.