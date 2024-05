Educação forma 301 novos alunos no programa 'Bombeiro na Escola'

A Prefeitura de Suzano formou nesta quinta e sexta-feira (23 e 24/05) mais 301 alunos no programa “Bombeiro na Escola”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo. Os estudantes, que integram o 4º e 5º anos nas unidades de ensino, receberam o certificado em uma solenidade realizada na sede da corporação na cidade, no Jardim Japão, bairro da região central.

Foram certificados 145 alunos da Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique; 141 da José Celestino Sanches, do Jardim Varan; e 15 da Professora Maria Odete Cará Gouvêia, do Jardim do Lago. As condecorações foram realizadas em quatro eventos ocorridos no local, sendo dois no primeiro dia e outros dois no segundo.

Na quinta-feira, a solenidade contou com a presença do secretário de Educação, Leandro Bassini. Nos dois dias, participaram também a gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; a coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação de Suzano, Sueli Stuchi; o comandante interino do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, tenente Jonas Meneses; a cabo da Polícia Militar Lara Borges Bachur, responsável pela capacitação; e o 2º sargento da unidade Lucas Cândido Fonseca dos Santos.

O chefe da pasta, Leandro Bassini, parabenizou os estudantes certificados pela atividade e destacou a relevância que a iniciativa tem para a vida deles. “É fundamental que as crianças saibam, desde cedo, como proceder em situações de emergência e como prevenir acidentes. Essa parceria com o Corpo de Bombeiros tem gerado bons frutos para os alunos da nossa rede”, afirmou o secretário.

O projeto “Bombeiro na Escola” é uma iniciativa que atende estudantes entre 9 e 12 anos de idade da rede pública de ensino, sendo um trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Educação e o Corpo de Bombeiros. Nele, são realizados dois encontros, cada um com aproximadamente duas horas por dia, com teoria e prática, conferindo instrução acerca de segurança no lar, riscos potenciais, remédios, produtos de limpeza, equipamentos, fios elétricos, afogamentos, acidentes de trânsito e outros.

Em 2023, o programa formou aproximadamente mil alunos de dez escolas administradas pela Secretaria de Educação. A pasta projeta iniciar um novo ciclo da capacitação em outras escolas, que ainda estão sendo definidas, com formações previstas para ocorrer no segundo semestre deste ano.

De acordo com Bassini, o programa vai chegar a muitas unidades escolares que ainda não foram atendidas. “As crianças serão multiplicadoras das informações adquiridas no programa. Queremos que a iniciativa chegue a muitas escolas, mas sabemos que os procedimentos serão compartilhados pelas crianças que já receberam a capacitação. Muitas outras unidades serão beneficiadas na cidade ainda, pois é uma iniciativa importantíssima para a segurança dos nossos estudantes dentro e fora do ambiente de ensino”, finalizou o secretário de Educação.