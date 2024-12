Educação garante abertura de mais de 4 mil vagas com inauguração de novas unidades

A Secretaria de Educação de Suzano garantiu, entre 2017 e 2024, a abertura de 4.111 novas vagas para crianças de zero a 11 anos com a abertura de 25 novas unidades educacionais. O acréscimo ocorreu por conta, especialmente, da ampliação da infraestrutura para o ensino. Uma das estratégias esteve relacionada à instalação de nove escolas que proporcionaram 1.648 novas matrículas por meio de recursos da administração municipal e das parcerias com os poderes Legislativo e Executivo das outras esferas de governo. Para reforçar esse trabalho, ocorreu a implementação de 16 creches conveniadas, que atendem 2.463 crianças a partir dos convênios que foram estabelecidos com instituições da cidade.

O aumento da oferta de vagas começou a ser notado a partir de 4 de fevereiro de 2017, com a inauguração da Escola Municipal Ângelo Garcia, no bairro Jardim Casa Branca. No mesmo ano, em 1º de abril, foi entregue a Escola Municipal Professora Marisa Barboza Faria, no Jardim Europa. Em 2018, em 5 de março, foi aberta a Escola Municipal Heleno José dos Santos, no Cidade Miguel Badra.

Já em 2020, no dia 2 de fevereiro, foi entregue a Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira, e, em 13 de agosto, foi inaugurada a Escola Municipal Zaira Assen Torrano, no Jardim Nova América. Já em 2023, no dia 21 de janeiro, foi aberta a Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena, e, no mês seguinte, em 4 de fevereiro, ficou pronta a Escola Municipal Tomi Ashiuchi, no Jardim Saúde. Neste ano, em 20 de abril, foi inaugurada a Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório, no Jardim Gardênia Azul, e a unidade Samira Antoun Bou Assi, no Chácara Nova Suzano, foi aberta em 3 de agosto.

A inauguração esteve acompanhada das parcerias que proporcionaram mais vagas para o público de zero a 3 anos. Já no primeiro ano da gestão, em 2017, foram abertas cinco creches comunitárias, incluindo as unidades geridas pela entidade Kolping no bairro Sesc - núcleo II e no bairro São José - núcleo I; e também pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) no centro, no Jardim Suzano e na Vila Urupês.

Em 2019, foram entregues as unidades da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) no Miguel Badra Alto e no Instituto Virtutis no Jardim Europa. Já em 2022, foram abertas as unidades da Aamae no Jardim Casa Branca, no Cidade Boa Vista e na Vila Urupês, além das creches do Parque Maria Helena, gerido pelo Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), e a unidade administrada pelo Instituto Virtutis no Jardim Varan. Em 2023, foram inauguradas creches da entidade Kolping no Miguel Badra Alto e no Miguel Badra Baixo, assim como a creche gerida pela Aadvis, na Vila Amorim.

O secretário Leandro Bassini afirmou que o aumento da infraestrutura foi fundamental para implementar o avanço do aprendizado. “A elevação do número de escolas municipais e os convênios que permitiram a ampliação de vagas em creches só foram possíveis com todas as obras que foram feitas nos quatro cantos da cidade. Conseguimos dar acesso ao ensino para mais crianças e acomodamos melhor os alunos com o maior número de salas de aula”, declarou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou o salto de qualidade que foi dado na educação com tudo que foi proporcionado para a população. “Nosso foco sempre foi melhorar o ensino na cidade em seus diferentes aspectos. As novas escolas e as creches conveniadas permitiram que mais bairros fossem contemplados pela nossa rede municipal de ensino. Assim, facilitamos os deslocamentos para as unidades, dando mais qualidade de vida para as famílias e proporcionando o desenvolvimento para as crianças”, destacou Ashiuchi.