Educação inaugura horta pedagógica para 60 alunos do Jardim Monte Cristo

A Secretaria Municipal de Educação inaugurou na última sexta-feira (01/12) uma horta pedagógica com jardim sensorial na área externa da Escola Municipal Vereador Antonio Teixeira, no bairro Jardim Monte Cristo. O titular da pasta, Leandro Bassini, acompanhado da gestora estratégica, Renata Priscila Valêncio Magalhães, conferiu a apresentação da nova atração para cerca de 60 crianças de 2 e 3 anos matriculadas na unidade.

O projeto denominado “Pare, pense, recicle” foi viabilizado por meio de uma contrapartida da concessionária SPMar em razão das intervenções que estão sendo realizadas no Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na avenida Major Pinheiros Fróes (SP-66). A horta foi implementada pela Associação Espaço Urbano e pelo Instituto Agroterra na comunidade, com a proposta de desenvolver uma iniciativa que contribuísse para o aprendizado dos alunos sobre a natureza, a partir do contato com plantas que estimulem os sentidos, conforme já havia ocorrido na Escola Municipal Caic, no mesmo bairro.

Para atingir o objetivo, houve preferência por plantas com cores vivas, cheiros fortes e que possuíssem estruturas semelhantes a pêlos para despertar o interesse das crianças e a conexão com o espaço. Assim, foi montado um jardim sensorial que contém cheiro-verde, coentro, manjericão, planta peixinho, babosa, plantas frutíferas, flores, entre outras espécies.

Para celebrar o encontro dos alunos com a nova horta, a diretora da unidade, Marli de Oliveira, organizou uma roda no entorno das plantas para que todos os envolvidos pudessem falar sobre a participação no projeto. Além do secretário Bassini e da gestora Renata, estiveram presentes a coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação de Suzano, Sueli Stuchi; a diretora de Ensino, Maria de Lourdes Masiero; o coordenador do projeto “Pare, pense, recicle”, Vinicius Coimbra; o gerente de projetos da Associação Espaço Urbano, Davi Pina; a presidente do Instituto Agroterra na comunidade, Daniela Ribeiro; e as representantes da SPMAr: a analista de Meio Ambiente Mayra Turi, e a analista de Responsabilidade Social, Leticia Morais.

A gestora estratégica da pasta da Educação representou o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, na atividade, e reforçou a importância das parcerias para o desenvolvimento da cidade, a partir de projetos especiais como o das hortas pedagógicas. “O prefeito traz essa mensagem de ‘que ninguém faz nada sozinho’ e, por isso, agradecemos a mobilização de todos os parceiros que estiveram envolvidos nessa iniciativa. Estamos no trilho do desenvolvimento e só temos que reverenciar esse trabalho, que cria um espaço de interatividade com as crianças, proporcionando a elas memórias de cheiros, cores e sabores”, disse a Renata.

Por sua vez, o secretário Bassini afirmou que o projeto contribui para o aprendizado a partir do contato com a natureza. “Acreditamos muito no trabalho com a terra e na alimentação saudável. Assim como fizemos no Caic, há dois anos, inauguramos mais um espaço que agrega novos aprendizados para os alunos. Agradeço ao prefeito por abraçar essa iniciativa, ao SPMar por viabilizá-la, ao Espaço Urbano por conceber essa proposta, e ao Instituto Agroterra na comunidade pelo apoio à implementação do projeto. Esse espaço vai ao encontro da nossa proposta pedagógica, de estimular a autonomia e a criatividade dos alunos, incentivando a interação com o meio ambiente e com os espaços que vão além da sala de aula”, declarou o titular da pasta.