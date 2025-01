Educação inicia reuniões de planejamento para início das aulas

A Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta terça-feira (28/01) as reuniões pedagógicas visando finalizar o planejamento para o início das aulas dos 25.899 alunos que compõem a rede municipal de ensino, previsto para quinta-feira da próxima semana (06/02).

A pasta promoveu o primeiro encontro com os gestores (diretores e coordenadores) das 73 escolas municipais próprias e das 28 creches comunitárias para orientá-los acerca dos procedimentos a serem adotados no retorno e ao longo de todo o ano letivo.

Essa foi a primeira das cinco reuniões que serão realizadas no período que antecede a volta aos trabalhos nas escolas. Nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/01), será a vez de os coordenadores pedagógicos participarem de encontros com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação para organizar as ações e dar continuidade ao planejamento do trabalho nas escolas.

Na segunda-feira (03/02), a secretária de Educação, Renata Priscila, recepcionará os cerca de 1,7 mil professores da rede municipal em uma reunião presencial em quatro horários distintos. O encontro ocorrerá na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no bairro Parque Suzano, e servirá para que a chefe da pasta se apresente e acerte os últimos detalhes sobre o ano letivo com os docentes.

O cronograma segue na terça-feira (04/02) com encontros realizados por diretores e coordenadores com professores e demais funcionários em cada unidade escolar do município. O objetivo será definir o planejamento nas escolas, seguindo as orientações que serão passadas ainda nesta semana pela pasta.

Já com as formas de trabalho definidas em cada escola, os docentes realizarão na quarta-feira (05/02) a última reunião antes do início das aulas, que será de acolhimento das famílias. Cada unidade promoverá seu encontro, que terá como objetivo abordar com os pais e responsáveis pelos alunos a importância de manter a parceria entre escola e família, além de tranquilizar os responsáveis e apresentar a proposta de trabalho para 2025.

A volta às aulas contempla crianças da educação infantil (creche e pré-escola) e dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), assim como os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a secretária, a rede municipal está bem estruturada e pronta para o retorno dos alunos. “Estamos acertando os últimos detalhes da proposta de trabalho e como nossa equipe atuará ao longo deste ano. Por isso essas reuniões são tão importantes, para traçarmos estratégias que visem um melhor aprendizado dos alunos e definirmos o atendimento aos pais e responsáveis, que também é fundamental para que a parceria seja benéfica para os estudantes dentro e fora do ambiente escolar”, explicou Renata.

Mais informações sobre o retorno às aulas e outras demandas da Secretaria de Educação podem ser obtidas diretamente na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou pelo telefone (11) 4744-8900.