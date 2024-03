Educação registra 2,2 mil solicitações para o Passe Livre

Pedidos de novas aquisições e renovações para o primeiro semestre de 2024 seguem até 30 de abril no site da Prefeitura de Suzano; último levantamento aponta que 84% dos pedidos já foram aprovados

A Secretaria de Educação de Suzano recebeu até esta segunda-feira (11/03) 2.224 inscrições para o Passe Livre Estudantil 2024 referentes ao primeiro semestre deste ano. No total, 84% das solicitações já foram aprovadas pela pasta, possibilitando que 1.867 estudantes possam utilizar o transporte público municipal de forma gratuita até o fim do mês de junho. Os pedidos começaram em 8 de janeiro e podem ser feitos até 30 de abril no site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Do total de pedidos, 1.444 são para atualização cadastral do cartão que o aluno já possui e outras 780 foram feitas por estudantes que requisitaram o benefício pela primeira vez. Considerando apenas os requerimentos já aprovados, 100% das renovações foram liberadas pela pasta e 423 são para novas aquisições, totalizando 1.867 deferimentos das 2.224 inscrições feitas.

Ainda é possível abrir uma solicitação para o Passe Livre Estudantil, tanto para primeiro pedido quanto para renovação. Para isso, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário por pessoa. As rendas precisam ser comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

Como solicitar

Acessando o site, o aluno precisa clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2024” e inserir o CPF. Em seguida, ele deve informar os dados pessoais solicitados como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após preencher a ficha com as informações, o solicitante deve salvar e imprimir o formulário gerado, o encaminhando para validação da instituição de ensino. Em seguida, é preciso enviar o documento completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado pelas equipes da Secretaria Municipal de Educação, bastando ao estudante aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal. Somente após a aprovação da documentação o aluno terá acesso ao benefício.

Caso tenha alguma dificuldade, o usuário pode acessar a seção “Dúvidas Frequentes”, que disponibiliza um vídeo explicando como realizar a inscrição para o benefício, bem como um cronograma completo das etapas no semestre e as exigências no momento do envio da documentação.

O secretário Leandro Bassini lembrou que os estudantes ainda têm tempo para fazer o pedido. “Estamos no começo do ano letivo e o Passe Livre representa uma grande economia no orçamento de muitos estudantes. A inscrição é rápida e o processo de aprovação também. Ainda há tempo para solicitar este benefício ainda para o primeiro semestre", destacou Bassini.