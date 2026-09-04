'Educando pela Cidade' contempla 1.808 crianças com visita a templo, parque e estádio

O projeto da rede municipal de ensino “Educando pela Cidade” contemplou mais 1.808 crianças com as experiências proporcionadas pelo aprendizado fora do ambiente escolar, a partir das visitas a alguns dos mais importantes pontos turísticos de Suzano, como o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji.

Entre segunda e sexta-feira (31/08 e 04/09), os alunos tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e reforçar seu vínculo com a cultura local e com a natureza pela possibilidade de conhecer ainda o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Cineteatro Wilma Bentivegna, o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira e o Suzano Shopping.

No período, foram contemplados estudantes do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (Nudi) Lar das Flores e de outras 14 escolas municipais: Guiske Tadano, Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, Santina Marotto Iório, Damásio Ferreira dos Santos, Odário Ferreira da Silva, Angela Martins de Oliveira, Professor Antônio Maschieto, Abrão Salomão Domingues, Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, Sérgio Simão, Antônio Carlos Mayer; Chácara Duchen; Eliana Pereira Figueira; e Nereide do Carmo Peronti.

A semana de atividades começou com a visitação ao Templo Budista por 41 alunos da Escola Municipal Guiske Tadano, que puderam apreciar a arquitetura típica japonesa e as estátuas sagradas entalhadas em madeira. Já na terça e na quinta-feira (01 e 03/09), 84 alunos da Escola Municipal Odário Ferreira da Silva tiveram contato com os animais e com o espaço dedicado à exposição de orquídeas no Viveiro Municipal.

Na quarta-feira (02/09), 86 alunos da Escola Municipal Therezinha Pereira Lima Muzel foram até o Cineteatro Wilma Bentivegna, palco de uma série de eventos da administração municipal e de atividades proporcionadas pelo Polo de Música e Audiovisual Paulo José, incluindo exibição de filmes e organização de oficinas.

Já nesta sexta-feira (04/09), 120 estudantes da Escola Municipal Chácara Duchen foram ao Estádio Municipal, para conhecer o local onde costumam ocorrer jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, das divisões inferiores do Campeonato Paulista profissional e da Liga Municipal de Futebol de Suzano.

Em todos os dias da semana, ainda foi proporcionado um passeio ao Parque Max Feffer, contemplando alunos do Nudi Lar das Flores e de outras sete unidades municipais. Na terça-feira, 50 alunos da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues também tiveram a oportunidade de conhecer o Suzano Shopping. Ao longo destes dias, alunos de algumas escolas citadas receberam orientações sobre Educação para o Trânsito.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto “Educando pela Cidade” tem proporcionado às crianças momentos valiosos de contato com a cultura e o aprendizado além da escola. “Oferecer aos alunos um momento educativo aliado ao lazer é fundamental. Graças ao projeto, estamos permitindo que milhares de crianças tenham contato com experiências que ampliam sua visão de mundo e fortalecem o processo de aprendizagem”, destacou a titular da pasta.