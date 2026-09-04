Zeladoria é reforçada nesta semana com ações em mais de 70 pontos de Suzano

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou a zeladoria nesta semana com ações em mais de 70 pontos de Suzano ao executar uma programação que contemplou, entre segunda e sexta-feira (31/08 a 04/09), intervenções nas ruas, nas praças, nos equipamentos públicos e nos corpos d’água.

As atividades executadas nestes cinco dias contemplaram limpeza de bueiro, varrição, capinação e roçagem, reforçando o trabalho realizado continuamente para manter a conservação de espaços de lazer e acessos a pontos estratégicos do município, assim como o escoamento adequado da água nos dias de chuva.

No período, os serviços de capinação alcançaram os bairros Jardim Alterópolis, Jardim Varan, Vila Mazza, Vila Real, Jardim Natal e Jardim Quaresmeira e vias específicas de algumas localidades, incluindo as avenidas Brasília, Governador Mário Covas Júnior (Marginal do Una) e Armando Salles de Oliveira, além da rua Dr. Prudente de Moraes e as estradas Antônio Jorge e Baruel.

As equipes também percorreram a cidade com seus equipamentos para garantir a remoção de resíduos, cujo trabalho alcançou os bairros Vila Adelina, Vila Mazza, Sítio São José, Jardim Ikeda, Cidade Miguel Badra, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis e Vila Maria de Maggi, além de chegar aos cinco ecopontos, à arena do Jardim do Bosque, à arena do Tabamarajoara e à praça na avenida Libanesa.

As atividades destinadas à conservação foram promovidas na rotatória do bairro Jardim Suzanópolis e nas Praças Wilson, Nova América, Vila Voegels, da rua Santo Antônio, da avenida Manoel Casanova, do Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz e do Ramal São José; assim como nos entornos do Centro Cultural Casa Branca, do campo do Jardim Suzanápolis, da Paróquia São Jośe Operário, da academia na rua Osvaldo Rezende, da Casa Branca e do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros, no Jardim Japão.

Paralelamente a essas ações, ainda foi proporcionada limpeza de bueiros no Jardim Amazonas, no Jardim Ana Rosa e no Parque Santa Rosa, assim como na avenida Brasil, na estrada do Tanaka e no entorno da Capela Nossa Senhora da Piedade, a igreja histórica do Baruel.

Outras vias da cidade foram contempladas com serviços de varrição, incluindo as ruas Dr. Prudente de Moraes e Regina Cabalau Mendonça, o viaduto Leon Feffer e as avenidas Brasil, Senador Roberto Simonsen, Major Pinheiro Fróes, Armando Salles de Oliveira, Sete de Setembro, Santa Mônica, João Batista Fittipaldi, Francisco Marengo e Jaguari.

Vale destacar que o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (o Terminal Norte) e o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para a manutenção destes espaços, que recebem melhorias regularmente dentro da programação da pasta. Além da limpeza, o serviço também mantém conservados pontos de grande circulação de veículos, como aqueles que dão acesso a Suzano para quem chega de cidades vizinhas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho relacionado à zeladoria é de suma importância para a preservação das vias públicas. “Buscamos atender as demandas de vários pontos da cidade, para garantir o trânsito seguro e efetuar a limpeza adequada no entorno das áreas residenciais. Assim, mantemos um cuidado constante com o nosso município”, pontuou o titular da pasta.