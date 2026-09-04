Ginásio do Sesc celebra 50 anos e se orgulha de ter recebido o 'Rei do Futsal'

O Ginásio Municipal Professor Roberto David entra definitivamente para a história de Suzano ao celebrar 50 anos neste sábado (05/09), alcançando a maturidade completamente revitalizado e com orgulho de ter sido palco de um jogo marcante do melhor jogador de futsal do mundo, Alessandro Rosa Vieira - o Falcão.

Localizado no bairro do Sesc (rua Agnaldo Cursino, 267), o equipamento virou símbolo desta modalidade no município e se manteve ao longo das décadas como referência esportiva para competições profissionais e escolinhas destinadas a crianças e adolescentes. Não à toa, a prefeitura caprichou nas melhorias implementadas na estrutura às vésperas desse aniversário simbólico, recuperando e pintando o piso da quadra, que ganhou novas traves.

As intervenções proporcionadas fazem jus aos momentos épicos que os torcedores viveram com as grandes partidas que foram realizadas ali. Um dos mais especiais ocorreu às vésperas do aniversário de 35 anos, em 2011, quando o lendário jogador Falcão, atuando pelo Santos, enfrentou o Suzano. A equipe da Baixada Santista se sagraria campeã brasileira daquele ano.

A presença do astro da modalidade inspirou ainda mais jovens a procurarem o ginásio para se desenvolverem e se tornarem competidores do esporte. Atualmente, crianças com menos de seis anos já são beneficiadas com as atividades que são proporcionadas pelas parcerias que a administração municipal estabelece com entidades, como a AD Suzano.

O trabalho desenvolvido junto à população contempla ainda, neste momento, escolinhas para pequenos esportistas das categorias sub-10 e sub-12 e adolescentes já inscritos na Federação Paulista de Futsal das categorias sub-14, sub-16 e sub-18, que reúne atletas que têm como limite essas respectivas idades.

Além dos treinamentos, o Ginásio Roberto David é uma das principais casas do futsal competitivo de Suzano, já que o equipamento recebe partidas oficiais em praticamente todas as semanas, sediando inclusive jogos promovidos pela Federação Paulista de Futsal, além de campeonatos, torneios e outros eventos esportivos realizados ao longo do ano.

Entre os jogos importantes de nível regional, pode ser citada a decisão da Copa Marco Antônio Fonseca de Futsal, entre as equipes Gaditas Futsal, de Poá, e Mazza Futsal, de Suzano, realizada em 2022, com título para o time suzanense após vitória por 3 a 1. O evento foi organizado pela Liga Municipal de Futebol de Salão (LMFS), reuniu oito equipes amadoras do Alto Tietê e contou com apoio da prefeitura.

Em 2026, o ginásio recebeu a final da 2ª Copa Gospel de Futsal 2026, que foi decidida em 15 de agosto entre o Ministério Aliança Cristã e o Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Já em 2025, o mesmo palco sediou a Copa Kids de Futsal, que reuniu 300 crianças de 7 a 14 anos.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, destacou a importância deste espaço para a cidade. “O ginásio do Sesc é um símbolo de Suzano e tem contribuído diretamente para a prática esportiva por meio da realização de jogos oficiais e pelas atividades de formação”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal reconheceu o significado deste espaço ao garantir uma revitalização na quadra, para a celebração dos 50 anos. “Os suzanenses têm um carinho muito grande por esse ginásio. Por isso, é uma grande satisfação poder estar à frente do Executivo municipal nesse momento tão representativo para o esporte na cidade, tendo a possibilidade de proporcionar melhorias na quadra, para que os atletas possam ser recebidos com uma estrutura de alto padrão”, declarou.