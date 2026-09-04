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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Cidades

Servidor da Prefeitura de Suzano faz sessão de autógrafos na Bienal do Livro neste domingo

'Astér' retrata a história do 'Boto-cor-de-rosa' com elementos da mitologia do 'Conde Drácula' e será lançado pela editora Uiclap

04 setembro 2026 - 13h00Por da Reportagem Local
Servidor da Prefeitura de Suzano faz sessão de autógrafos na Bienal do Livro neste domingoServidor da Prefeitura de Suzano faz sessão de autógrafos na Bienal do Livro neste domingo - (Foto: Divulgação)

O servidor da Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia (UPDIT) da Prefeitura de Suzano, Rodrigo Moreira dos Santos, lança, neste domingo (06/09), na Bienal do Livro de São Paulo, a obra “Astér”, com uma sessão de autógrafos das 13h45 às 14h45, no estande B79, da editora Uiclap.

Esta será a 7ª obra do escritor suzanense, que já esteve nas duas últimas edições da Bienal com outros livros. No fim do ano passado lançou o livro de contos “O mistério da Irmã Alma e outros contos assombrados”, e em janeiro de 2025 o último de uma trilogia, que conta a história de “Anicejara”.

Em suas obras, Santos aborda o folclore brasileiro. Mas, diferentemente do que foi a trilogia encerrada ano passado, que propunha uma leitura mais infanto-juvenil, com “Astér” a proposta é ser mais adulto. A obra faz uma releitura da história do “Boto-cor-de-rosa” com inspiração na lenda de “Conde Drácula”, e tem um tom mais gótico, segundo o autor.

Santos é escritor há nove anos e diz que, apesar de ter estado na Bienal em outras oportunidades, ter a possibilidade de sozinho lançar e autografar o seu livro é uma grande conquista. “É muito importante e me sinto realizado em ter um espaço meu, 1 hora dentro da Bienal para uma sessão de autógrafos. É uma realização incrível, um momento muito marcante na minha vida. E estou animado para conhecer meu seguidores, com quem tenho interações virtuais, e poderei ter a oportunidade de conhecer pessoalmente”.

“Astér” conta a história de Marina, uma jovem que retorna à “Praia do Sol” após o funeral de sua avó. A personagem passa a enfrentar uma série de eventos trágicos e sobrenaturais, enquanto busca desvendar a origem das mortes e a verdadeira natureza de sua linhagem. 

Santos também tem o planejamento de lançar outros livros. Segundo explicou, tem em sua bibliografia uma média de um livro a cada um ano e meio.

A 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo teve início nesta sexta-feira (04/09) e segue até o dia 13 de setembro (domingo) no Expo Pavilhões - Distrito Anhembi, que fica na avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, na capital paulista.

Histórico
Em janeiro de 2025, Santos lançou o livro “Anicejara e o Resgate da Prisioneira”, que representou o desfecho de uma trilogia inspirada no folclore brasileiro, que conta as aventuras de um herói que lida com perdas e escolhas difíceis para amadurecer e conquistar seus objetivos, completando o ciclo de narrativas que começou com “Anicejara e a pedra do trovão” e “Anicejara e a Luz de Anhum”.

O autor trabalha na rede municipal desde 2006. Foi ele quem fez a arquitetura do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que conferiu à cidade o prêmio InovaCidade 2026. 

A ferramenta digital foi lançada em 2023 e é aplicada no início e no final do ano letivo, sendo efetuada com o auxílio de chromebooks. Por meio dela são disponibilizadas provas em formatos on-line e off-line para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para alunos do 1º ao 5º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. Santos também esteve à frente do desenvolvimento da nova Plataforma do Passe Livre Estudantil.

Paralelamente às suas funções desenvolvidas neste e em outros sistemas da pasta, o autor usou sua criatividade para propor uma narrativa dinâmica e cheia de emoção, explorando temas universais como coragem, amizade e sacrifício. Por meio do livro, o quinto já publicado por ele, os leitores serão convidados para uma jornada final intensa e surpreendente, onde o protagonista descobrirá que, para vencer, terá que ir além dos limites que acreditava ser possível.

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