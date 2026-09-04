Servidor da Prefeitura de Suzano faz sessão de autógrafos na Bienal do Livro neste domingo

O servidor da Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia (UPDIT) da Prefeitura de Suzano, Rodrigo Moreira dos Santos, lança, neste domingo (06/09), na Bienal do Livro de São Paulo, a obra “Astér”, com uma sessão de autógrafos das 13h45 às 14h45, no estande B79, da editora Uiclap.

Esta será a 7ª obra do escritor suzanense, que já esteve nas duas últimas edições da Bienal com outros livros. No fim do ano passado lançou o livro de contos “O mistério da Irmã Alma e outros contos assombrados”, e em janeiro de 2025 o último de uma trilogia, que conta a história de “Anicejara”.

Em suas obras, Santos aborda o folclore brasileiro. Mas, diferentemente do que foi a trilogia encerrada ano passado, que propunha uma leitura mais infanto-juvenil, com “Astér” a proposta é ser mais adulto. A obra faz uma releitura da história do “Boto-cor-de-rosa” com inspiração na lenda de “Conde Drácula”, e tem um tom mais gótico, segundo o autor.

Santos é escritor há nove anos e diz que, apesar de ter estado na Bienal em outras oportunidades, ter a possibilidade de sozinho lançar e autografar o seu livro é uma grande conquista. “É muito importante e me sinto realizado em ter um espaço meu, 1 hora dentro da Bienal para uma sessão de autógrafos. É uma realização incrível, um momento muito marcante na minha vida. E estou animado para conhecer meu seguidores, com quem tenho interações virtuais, e poderei ter a oportunidade de conhecer pessoalmente”.

“Astér” conta a história de Marina, uma jovem que retorna à “Praia do Sol” após o funeral de sua avó. A personagem passa a enfrentar uma série de eventos trágicos e sobrenaturais, enquanto busca desvendar a origem das mortes e a verdadeira natureza de sua linhagem.

Santos também tem o planejamento de lançar outros livros. Segundo explicou, tem em sua bibliografia uma média de um livro a cada um ano e meio.

A 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo teve início nesta sexta-feira (04/09) e segue até o dia 13 de setembro (domingo) no Expo Pavilhões - Distrito Anhembi, que fica na avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, na capital paulista.

Histórico

Em janeiro de 2025, Santos lançou o livro “Anicejara e o Resgate da Prisioneira”, que representou o desfecho de uma trilogia inspirada no folclore brasileiro, que conta as aventuras de um herói que lida com perdas e escolhas difíceis para amadurecer e conquistar seus objetivos, completando o ciclo de narrativas que começou com “Anicejara e a pedra do trovão” e “Anicejara e a Luz de Anhum”.

O autor trabalha na rede municipal desde 2006. Foi ele quem fez a arquitetura do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que conferiu à cidade o prêmio InovaCidade 2026.

A ferramenta digital foi lançada em 2023 e é aplicada no início e no final do ano letivo, sendo efetuada com o auxílio de chromebooks. Por meio dela são disponibilizadas provas em formatos on-line e off-line para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para alunos do 1º ao 5º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. Santos também esteve à frente do desenvolvimento da nova Plataforma do Passe Livre Estudantil.

Paralelamente às suas funções desenvolvidas neste e em outros sistemas da pasta, o autor usou sua criatividade para propor uma narrativa dinâmica e cheia de emoção, explorando temas universais como coragem, amizade e sacrifício. Por meio do livro, o quinto já publicado por ele, os leitores serão convidados para uma jornada final intensa e surpreendente, onde o protagonista descobrirá que, para vencer, terá que ir além dos limites que acreditava ser possível.