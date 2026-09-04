Prefeitura dá os primeiros passos para construção da UBS Jardim Saúde

A Prefeitura de Suzano segue avançando com os esforços voltados ao fortalecimento da infraestrutura de saúde por meio da ampliação da oferta de postos na rede municipal. Após a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Milton Chales Kunihiko Ishi e o início das obras da UBS Boa Vista, começou a construção da UBS Jardim Saúde, na esquina entre as ruas Darcílio Monteiro e Vereador Sebastião Elias de Carvalho, para beneficiar 8 mil pessoas.

O prefeito Pedro Ishi esteve no local na manhã desta quinta-feira (03/09), junto com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde, para vistoriar os serviços relacionados à limpeza e à terraplanagem que estão sendo executados, como forma de preparar a área para receber as estruturas que darão origem ao novo equipamento, previsto para ser entregue no 2ª semestre de 2027.

A administração municipal investirá R$ 5.047.559,08 para garantir todas as etapas que serão necessárias para a conclusão do projeto, cujas obras ficarão sob responsabilidade da empresa PS Engenharia Construção e Comércio Ltda.

Assim que estiver pronta, a UBS Jardim Saúde contará com seis consultórios, para atendimento de médicos, enfermeiros e psicólogos; três salas destinadas ao atendimento odontológico; e outras dependências voltadas aos serviços de imunização, inalação, curativo, medicação, coleta, farmácia, amamentação; além de demais procedimentos administrativos. As ações beneficiarão não só o bairro onde será instalado o equipamento como outros da região do Casa Branca que ficam no entorno, como o Jardim Caxangá.

Com as entregas das UBSs Boa Vista e Jardim Saúde, Suzano passará a contar com 27 postos na rede municipal, incluindo 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 12 Unidades de Saúde da Família (USFs).

Vale destacar que entre 2017 e 2024 outros seis equipamentos já haviam sido inaugurados: as UBSs Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta, e Adelzuita Ferreira dos Santos, no Jardim Monte Cristo; e as USFs Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, Maria Inês Santos, no Jardim Revista, Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, e Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, reforçou que a ampliação da infraestrutura da rede municipal é fundamental para equilibrar o fluxo de atendimentos da pasta. “Com mais postos, podemos colocar mais equipes à disposição da população, proporcionando mais conforto a todos com a diminuição do tempo de deslocamento e agilidade na prestação dos serviços”, frisou.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos explicou que os trabalhos iniciais são fundamentais para garantir segurança às próximas fases da construção. “Estamos finalizando a preparação do terreno e executando o muro de arrimo, que dará a sustentação necessária ao solo. Com essa etapa concluída, partiremos para a marcação das estacas e para as fundações, avançando na construção da estrutura da nova unidade”, afirmou Samuel Oliveira.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância da obra para o fortalecimento dos serviços da rede municipal. “A futura unidade do Jardim Saúde representa um investimento importante nesta área e na qualidade de vida da população da região da Casa Branca. Será uma unidade moderna, completa e preparada para ampliar os atendimentos, garantindo mais conforto e dignidade aos moradores e aos profissionais que atuarão no local”, declarou o chefe do Executivo.