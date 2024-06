Eleição define nova presidência e diretoria da Apae Suzano

Uma eleição realizada, na tarde desta terça-feira (25), definiu a nova presidência e diretoria da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Suzano (Apae). Por 143 votos a 18, Silmara dos Reis é a nova presidente da entidade. Houve ainda dois votos anulados. O pleito foi realizado durante uma assembleia extraordinária.

A nova presidente concorreu pela "Chapa da Silmara", que venceu a chapa "Amigos do Bem". Silmara vai presidir a entidade pelo menos até 2025, quando uma nova eleição será realizada. As eleições na instituição são realizadas a cada três anos, conforme prevê o estatuto da Apae. Como um pleito foi realizado antes do término do período, uma nova eleição será realiza na sede susanense no próximo ano, desta vez junto com as unidades de outras cidades.

Silmara não escondeu a emoção e se mostrou empolgada com o novo desafio. "Estava como presidente interina. Caiu de paraquedas no meu colo, mas logo fui entendendo as funcionalidades. Venho de uma eleição bastante conturbada. Aconteceram diversas coisas e até pensei em desistir, mas continuei pelas crianças. Gratidão aos pais e associados pelo voto de confiança", disse Silmara.

A nova presidente da entidade citou que nos projetos estão no radar e que em breve serão colocados em execução. "Temos projetos prontos. Novas emendas chegarão em breve. Será um trabalho novo, visando a melhoria da Apae", concluiu.

A eleição contou com a presença de membros da Federação das Apaes do Estado de São Paulo.

A Apae Suzano fica na Rua Vereador Romeu Graciano, 301, na Vila Mazza.