Eleições vão aumentar em 30% faturamento das gráficas da região

O período eleitoral, que começou em 16 de agosto, deve aumentar em até 30% o faturamento das gráficas da região, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf Nacional).

Pesquisas realizadas pela entidade em anos anteriores com suas associadas indicam que o período eleitoral costuma gerar um aumento médio de até 30% no faturamento mensal durante os meses que antecedem a campanha.

Durante as campanhas eleitorais, candidatos a vereador e prefeito recorrem às gráficas para a impressão de folhetos, adesivos para carros, "santinhos", banners, entre outros itens. As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro.

Para o presidente da associação, Julião Flaves Gaúna, as produções nas gráficas não serão impactadas pelas campanhas digitais. Ele argumenta que o material impresso nas campanhas eleitorais gera maior credibilidade e ajuda a combater as fake news na internet.

"O material de campanha eleitoral impresso se torna um documento, gerando maior credibilidade na exposição do perfil dos candidatos para grande parte da população, uma vez que está menos sujeito às notícias falsas", explicou.

A produção de material impresso para as eleições é bastante diversificada, incluindo folhetos, adesivos para carros, "santinhos", banners, as chamadas "praguinhas" adesivas (adesivos pequenos, redondos ou retangulares, para serem colados em roupas, paredes, vidros, etc.), cartazes, entre outros. Todo o material produzido para a campanha eleitoral precisa ser identificado conforme as exigências da legislação eleitoral vigente.

A Abigraf espera um crescimento na demanda do setor, principalmente devido ao alto número de candidatos. Mais de 150 milhões de cidadãos brasileiros irão às urnas nos 5.568 municípios do País.

"Esse cenário certamente vai impactar de forma bastante positiva a indústria gráfica brasileira, já que mais de um terço das indústrias do país estarão produzindo materiais impressos para a campanha eleitoral, principalmente as de micro e pequeno porte, que atuam no segmento de impressos promocionais", comentou.

Gráficas

Apesar do otimismo, as vendas nas gráficas ainda estão baixas, com uma semana de campanha. A estimativa da gráfica Mix Mídia é que o aumento na demanda chegue a 50% a partir da próxima semana. "A estimativa é que a procura aumente na semana que vem, quando geralmente começa a acabar o material fornecido pelo partido", contou Carlos Alberto, conhecido como Carlão, proprietário da gráfica.

Os materiais mais procurados são adesivos perfurados para carros, cartões de visita, adesivos para para-choques e bandeiras.

Na All Paper Gráfica e Embalagens, o movimento começou já no início do mês, com consultas sobre preços e prazos de produção, mas a liberação para propaganda e circulação de materiais foi apenas em 16 de agosto.

"A demanda não está muito além do mesmo período de 2020, mas esperamos que aumente mais no início de setembro, quando as campanhas se intensificaram. No momento, não temos como informar a quantidade, mas atendemos candidatos de diversos municípios do Alto Tietê, assim como de outras regiões", explicou a empresa.

Os itens mais solicitados são "santinhos", adesivos perfurados, "praguinhas" e bandeiras. O preço varia conforme a quantidade de material impresso, tamanho e tipo de papel.