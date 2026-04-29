Em noite de homenagem, Tenente anuncia meta de dobrar escolas cívico-militares no estado de SP

O Programa Cívico-Militar será expandido no segundo semestre deste ano no estado de São Paulo, saltando de 100 para 200 escolas. A meta foi anunciada pelo deputado estadual Tenente Coimbra (PL), na noite dessa segunda-feira (27/4), ao receber o Título de Cidadão, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes-SP, por ser o idealizador da lei que permite a implantação da metodologia no estado de São Paulo. Durante seu discurso, o parlamentar relembrou as críticas e as ações que tentaram barrar a implantação do modelo, mas garantiu: “Não vamos parar. Teremos o dobro de escolas cívico-militares no estado até 2027”.

Autor da Lei Complementar 1.398/2024, que institui o modelo educacional em solo bandeirante, Coimbra informou que a Secretaria de Educação do Governo de São Paulo já se prepara para abrir inscrição para a adesão de mais escolas no segundo semestre. O deferimento ou não, porém, só acontece após solicitação formal por parte dos diretores e da realização de debates sobre o tema com a comunidade - etapas que devem ser cumpridas até o fim de 2026. Com o processo concluído, as unidades aprovadas poderão dar início à metodologia a partir do ano que vem.

Com duas escolas no modelo Cívico-Militar, Mogi das Cruzes está em tratativas para ter uma terceira unidade deste modelo: a Escola Estadual (E.E.) “Professor Cláudio Abrahão”, localizada na Vila Jundiaí. Coimbra adiantou que cinco instituições de ensino do Alto Tietê poderão ser contempladas com o método, em breve. Ao todo, a região, que abarca dez municípios, conta, hoje, com seis escolas do sistema.

O parlamentar do PL disse que, apesar dos obstáculos em sua implantação, entre “críticas de forças políticas da Esquerda e ações judiciais”, o programa Cívico-Militar “é uma feliz realidade, tem o apoio da sociedade e não vai parar de avançar”:

“Derrubamos na Justiça todas as ações que tentaram barrar o projeto e vamos continuar vencendo. Não me importo com as críticas vazias dos esquerdistas. O modelo Cívico-Militar veio para ficar e os números estão aí para provar, como o aumento em até 20% na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), redução de 50% de evasão escolar e aumento de 80% da segurança no ambiente e no entorno escolar”, defendeu o deputado.

Cidadão de Mogi das Cruzes

Por iniciativa do vereador Felipe Lintz (PL), Coimbra recebeu o Título de Cidadão, durante sessão solene abrigada na Câmara de Mogi das Cruzes. Este é o terceiro diploma do tipo outorgado ao liberal, recentemente. O deputado estadual também é Cidadão de Palmeira D’Oeste-SP e de Itariri-SP, e coleciona outras 40 homenagens semelhantes.

Em pronunciamento no Plenário “Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda”, Coimbra

reforçou o compromisso de continuar ajudando a cidade. Recentemente, o político destinou R$ 700 mil em emendas para Mogi: R$ 200 mil para a Guarda Civil Municipal (GCM), R$ 250 mil para a Seleção Mogiana de Boxe (Amees) e R$ 250 mil à Escola Estadual (E.E.) “Frei Thimoteo Van Den Broeck”.

Lintz destacou a atuação do deputado estadual como “crucial para a consolidação de unidades escolares no modelo Cívico-Militar no município”:

“O Tenente Coimbra atendeu aos anseios de milhares de famílias mogianas que buscam por uma Educação pautada pela disciplina, pelo civismo e pela excelência“, reforçou.

“Honra ao Mérito”

Ainda na noite dessa segunda-feira, as duas instituições de ensino mogianas que adotam o método Cívico-Militar receberam títulos de “Honra ao Mérito” do Poder Legislativo local: a Escola Estadual (E.E) “Frei Thimóteo Van Den Broeck”, por meio de seu diretor, Rodrigo Sampaio; e a Escola Estadual (E.E.) “Euryclides de Jesus Zerbini”, representada por sua diretora, Irene Cabral.