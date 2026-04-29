Prolongamento da Av. Roberto Simonsen recebe oito lombadas

A Prefeitura informou que a Avenida Senador Roberto Simonsen recebeu a instalação de oito lombadas físicas ao longo do novo trecho inaugurado em abril, com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito e reduzir riscos de acidentes.

As lombadas foram implantadas nas proximidades de rotatórias e faixas de pedestres. De acordo com a administração municipal, são três dispositivos em cada sentido da via, além de uma lombada dupla que atende ambos os lados da pista.

Segundo a Prefeitura, a definição dos pontos seguiu critérios técnicos estabelecidos pelo departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. A escolha levou em consideração a necessidade de antecipar e evitar possíveis riscos aos motoristas e pedestres que utilizam a via.

Além disso, a região também passa por uma construção de uma rotatória na ligação com a rua Masanosuke Shibata e a rua José de Almeida. A obra inclui serviços de restauração asfáltica e interdições parciais para a execução dos trabalhos.

O prolongamento da Avenida Roberto Simonsen foi inaugurado na manhã de 2 de abril, durante as comemorações de aniversário da cidade. Com investimento de R$ 17,8 milhões, a obra foi concluída após quatro anos.

O novo trecho possui 1,3 quilômetros de ciclovia e 850 metros de canteiro central. A proposta é melhorar a mobilidade urbana e criar uma nova ligação viária no município.