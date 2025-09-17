Em reta final de obra, Fatec de Suzano aparece como opção para vestibular 2026

O campus Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) já aparece como opção para o vestibular 2026, que reserva oportunidades nos cursos Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, com 25 vagas em cada um. Interessados podem realizar as inscrições até 7 de novembro por meio do site www.cps.sp.gov.br/fatec/vestibular. As provas serão realizadas em 14 de dezembro.

O município foi inserido no planejamento do Centro Paula Souza, autarquia estadual responsável pela Fatec, em função das perspectivas de finalização da construção do prédio, que deverá ser entregue até o fim deste ano. A estrutura está instalada entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo.

A obra coroa os esforços empreendidos pelo prefeito Pedro Ishi com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino, com apoio do governador Tarcísio de Freitas.

Os detalhes sobre a conclusão do projeto e os conteúdos que serão oferecidos no próximo ano foram discutidos durante uma reunião no Paço Municipal no último dia 9 (terça-feira), que contou com as presenças do prefeito; do coordenador de implantação da Fatec Suzano, Fernando Juabre; do coordenador de curso, Rogério Bezerra Costa; e da chefe administrativa, Dulcelina Neves.

Quando estiver pronta, a Fatec suzanense poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores.

A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo. Ao todo, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados, que foi cedido pela Prefeitura de Suzano.

O chefe do Poder Executivo garantiu que a estrutura dará condições para que os estudantes possam ter uma qualificação de alto nível em conteúdos que são valorizados no mercado de trabalho. “Teremos a possibilidade de oferecer uma formação de ensino superior em graduações muito requisitadas, como Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. O conteúdo e a estrutura que será disponibilizada neste local contribuirão para a preparação dos nossos jovens e proporcionarão novas perspectivas para o futuro”, avaliou Pedro Ishi.