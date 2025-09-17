Envie seu vídeo(11) 4745-6900
16/09/2025
Em reta final de obra, Fatec de Suzano aparece como opção para vestibular 2026

Inscrições podem ser feitas pelo site www.cps.sp.gov.br/fatec/vestibular em Suzano

16 setembro 2025
Em reta final de obra, Fatec de Suzano aparece como opção para vestibular 2026Em reta final de obra, Fatec de Suzano aparece como opção para vestibular 2026 - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O campus Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) já aparece como opção para o vestibular 2026, que reserva oportunidades nos cursos Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, com 25 vagas em cada um. Interessados podem realizar as inscrições até 7 de novembro por meio do site www.cps.sp.gov.br/fatec/vestibular. As provas serão realizadas em 14 de dezembro.

O município foi inserido no planejamento do Centro Paula Souza, autarquia estadual responsável pela Fatec, em função das perspectivas de finalização da construção do prédio, que deverá ser entregue até o fim deste ano. A estrutura está instalada entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo.

A obra coroa os esforços empreendidos pelo prefeito Pedro Ishi com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino, com apoio do governador Tarcísio de Freitas.

Os detalhes sobre a conclusão do projeto e os conteúdos que serão oferecidos no próximo ano foram discutidos durante uma reunião no Paço Municipal no último dia 9 (terça-feira), que contou com as presenças do prefeito; do coordenador de implantação da Fatec Suzano, Fernando Juabre; do coordenador de curso, Rogério Bezerra Costa; e da chefe administrativa, Dulcelina Neves.

Quando estiver pronta, a Fatec suzanense poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores.

A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo. Ao todo, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados, que foi cedido pela Prefeitura de Suzano.

O chefe do Poder Executivo garantiu que a estrutura dará condições para que os estudantes possam ter uma qualificação de alto nível em conteúdos que são valorizados no mercado de trabalho. “Teremos a possibilidade de oferecer uma formação de ensino superior em graduações muito requisitadas, como Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. O conteúdo e a estrutura que será disponibilizada neste local contribuirão para a preparação dos nossos jovens e proporcionarão novas perspectivas para o futuro”, avaliou Pedro Ishi.

