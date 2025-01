Em visita ao Poder Judiciário, Pedro Ishi se reúne com diretor do Fórum

O prefeito Pedro Ishi participou na última quinta-feira (23/01) de uma reunião com o juiz diretor do Fórum de Suzano e corregedor da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) da 1ª a 5ª Varas Cíveis, Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia.

O encontro, realizado na sede do Poder Judiciário suzanense, contou com as participações do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris, e abordou os principais projetos em andamento da cidade.

As autoridades também falaram sobre os avanços do Judiciário com a recente conquista da 5ª Vara Cível, que vai garantir mais celeridade processual à comarca. “Foi um diálogo muito proveitoso que estreitou nossas relações com o Judiciário. Agradeço pela recepção e pela parceria de sempre”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

O encontro também contou com as presenças dos juízes da 3ª Vara Cível, Olivier Haxkar Jean; da 4ª Vara Cível, Eduardo Calvert; e da 5ª Vara Cível, Paulo Roberto Dallan.