A Associação de Apoio a Pessoas com Deficiência de Suzano (Aadvis) será beneficiada com uma emenda de R$ 100 mil. O valor será destinado pela deputada estadual Solange Freitas (União Brasil).

O recurso foi solicitado pelo vice-presidente do União Brasil de Suzano, Renatinho. A emenda foi aprovada e está em fase de análise para liberação ainda este ano.