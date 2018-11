Empresa sueca compra Institutos de Nefrologia de Suzano e Mogi

Os Institutos de Nefrologia de Mogi das Cruzes e de Suzano foram comprados pela empresa sueca, Diaverum – uma das líderes globais em cuidados renais. A diretora Silvana Kesrouani, porém, continua à frente das clínicas focada na qualidade e humanização dos serviços prestados à população. A ampliação no atendimento tanto SUS quanto de convênios particulares já está em discussão. Com isso, os munícipes do Alto Tietê que precisarem de hemodiálise poderão ser atendidos na própria região. Aqueles que já viajam para fora das cidades para realizar o tratamento poderão ser remanejados.

A previsão é de que ainda no primeiro semestre de 2019 tudo esteja pronto e em pleno funcionamento. Até então, a falta de vagas para suprir as necessidades do Alto Tietê era frequente por insuficiência em infraestrutura, mas agora o objetivo da Diaverum é endereçar esses problemas e trazer toda a qualidade e experiência do grupo. Hoje a Diaverum também opera duas unidades em Aracaju (SE) e outra em Guarulhos (SP). Na América Latina, atua com 61 clínicas, sendo 12 no Chile, nove no Uruguai e 35 na Argentina – país que conta ainda com o Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad (ITAC), referência mundial em transplante de rim, fígado e pâncreas.

“A aquisição dos Institutos de Nefrologia de Mogi das Cruzes e de Suzano feita pela Diaverum vai permitir a ampliação do número de pacientes atendidos nas clínicas, além do aprimoramento dos processos do cuidado centrado no paciente. Fico feliz com este casamento pois o foco da Diaverum também está na qualidade do atendimento prestado e continuaremos a trilhar o caminho da melhoria contínua. Trata-se de uma parceria para crescimento e aperfeiçoamento da assistência ao cuidado da Doença Renal Crônica no Brasil”, comenta Silvana Kesrouani, médica nefrologista e diretora das unidades de Mogi e Suzano.

“Nossa missão no Brasil é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes e, para isso, estamos nos associando a centros de alto padrão e qualidade que contam com os melhores profissionais do mercado”, explica Rafael Romanini, Diretor Geral da Diaverum no Brasil. Nesse momento, o foco da companhia é a integração das novas clínicas a Diaverum. “Faremos tudo o que pudermos para garantir que nossos novos parceiros se sintam bem-vindos e parte da Diaverum. Vamos apoiá-los na prestação dos cuidados renais de forma incondicional”, completa Romanini.

“As aquisições do Institutos de Nefrologia de Mogi e de Suzano representam o início de uma grande parceria, que permitirá melhor prestação de cuidados para nossos pacientes e contribuições para melhorias na consolidação da Diaverum no Brasil", ressalta Marie Sjödahl, Diretora de Área América Latina da Diaverum.

A Diaverum

A Diaverum é uma provedora global de cuidados renais com foco no paciente. A empresa é líder em saúde de primeira classe, educação de última geração e pesquisa centrada no paciente, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida para pacientes com insuficiência renal. A Diaverum está há 25 anos no mercado, quando estabeleceu sua primeira clínica de diálise na Suécia sob o nome anterior Gambro Healthcare. Hoje, os 11 mil funcionários cuidam de mais de 33 mil pacientes em 19 países da Europa, América Latina e Oriente Médio. Atualmente a sede da Diaverum é em Lund (Suécia).

No mercado latino-americano, além do Brasil, a Diaverum está na Argentina, Chile e Uruguai. No mundo, Diaverum realiza mais de 4,8 milhões de tratamentos ao ano.