Empresa Suzano celebra o Dia da Árvore reforçando iniciativas sustentáveis

Em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental por meio de práticas inovadoras e responsáveis.

Uma dessas práticas é o plantio em mosaico, uma estratégia essencial para promover a biodiversidade e o equilíbrio ecológico em suas florestas. Trata-se de uma técnica que intercala plantio de eucalipto e florestas nativas, com a criação de áreas de diferentes idades e características dentro de uma mesma região florestal. O mosaico promove a diversidade de habitats, beneficiando uma variedade de espécies e criando corredores ecológicos que facilitam a migração e a interação entre elas. Esta abordagem é fundamental para a regeneração das áreas degradadas e para a preservação da biodiversidade.

“Estamos muito orgulhosos de celebrar o Dia da Árvore destacando ações que refletem nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade”, afirma Paulo Rodrigues, coordenador de Excelência Ambiental da Suzano. “O plantio em mosaico é uma demonstração concreta de como podemos aliar inovação e responsabilidade ambiental para promover um futuro mais verde e equilibrado. Por meio do plantio em mosaico e outras iniciativas, buscamos mostrar que é possível conciliar crescimento econômico com a preservação dos recursos naturais e a promoção da biodiversidade.”

Além do plantio em mosaico, a Suzano investe continuamente em projetos de restauração e recuperação de áreas degradadas, alinhando suas práticas às normas ambientais e às certificações de sustentabilidade. No Estado de São Paulo, a Suzano possui uma base florestal de mais de 369 mil hectares, dos quais mais de 133 mil hectares são destinados à conservação. A empresa também realiza pesquisas para aprimorar suas técnicas de manejo e garantir que suas operações sejam realizadas com o máximo respeito ao meio ambiente.



Eucalipto: matéria-prima de origem renovável

A Suzano tem como propósito “renovar a vida a partir da árvore”. É a partir do eucalipto que a companhia fornece matérias-primas que dão origem a diversos produtos, que abastecem mais de 100 países e fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. O eucalipto carrega o substituto de fontes não renováveis, como o petróleo e o plástico, contribuindo, por exemplo, para a produção de um tecido ecológico, além de outras soluções que são melhores para o planeta.