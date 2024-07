Envio de documentos para matrícula na Etec deve acontecer até esta quinta

O candidato a uma vaga de curso online do Vestibulinho Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) recebe a primeira convocação para matrícula nesta terça-feira (16), por e-mail. O envio da documentação deve ser feito entre os dias 17 e 18, seguindo as orientações recebidas no comunicado. Caso seja feriado municipal na cidade onde a unidade está localizada, a matrícula se dará no próximo dia útil. O resultado da análise da documentação será enviado no dia 24, até o meio-dia, também por e-mail.

A chamada de matrículas segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas disponíveis. Quem for convocado em qualquer uma das listas e não efetuar sua matrícula no prazo informado, perderá o direito à vaga, cabendo à unidade convocar o próximo classificado.

A classificação geral do processo seletivo está disponível para consulta no site vestibulinhoetec.com.br. A relação inclui todos os inscritos na Etec ou Classe Descentralizada, para o mesmo curso e período, em ordem decrescente de notas finais.

O detalhamento do processo seletivo está disponível para consulta no Manual do Candidato e na Portaria.

O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar a Declaração Escolar de acordo com o modelo disponível no Anexo I da Portaria, ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas de ensino.