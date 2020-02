Escola da Moda tem 40 vagas no curso Bordado em Pedraria

Suzanenses que gostam de moda poderão se inscrever em uma nova edição do curso “Bordado em Pedraria”, promovido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Ao todo, 40 vagas são ofertadas a partir desta segunda-feira (17/02).

Para participar, o interessado deve comparecer na sede do órgão municipal e apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço. A idade mínima para a matrícula é de 16 anos.

As aulas serão ministradas pela professora Iraci Soares. Além disso, elas serão divididas em quatro turmas, sendo duas matutinas, das 8h30 às 11h30, e duas vespertinas, das 13h30 às 16h30. Cada grupo terá duas aulas por semana, entre segunda e quinta-feira, sendo que a primeira será realizada no dia 2 de março (segunda-feira).

A dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, explicou que a capacitação faz parte da oficina “Escola da Moda”, uma parceria da administração municipal com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. “O projeto já abriu portas para dezenas de suzanenses. Por meio dele, os participantes aprendem sobre costura e acabamento, confecção de moldes e execução de peças de vestuário em tecido”, declarou.

Mais informações sobre os cursos profissionalizantes estão disponíveis pelo telefone (11) 4743-1600 ou diretamente na sede do Saspe, localizado no número 1.334 da rua General Francisco Glicério, na região central. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.