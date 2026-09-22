Escola na Quinta Divisão terá atendimentos do 'Saúde Itinerante' neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá neste sábado (26/09), das 8 às 16 horas, mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Estadual Helena Zerrener (estrada Santa Luzia, 9.700 - Quinta Divisão). A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da rede municipal dos moradores da região, oferecendo gratuitamente diferentes atendimentos e procedimentos de saúde em um único local.

Durante a ação, a população poderá contar com consulta médica, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar (dextro). Também serão disponibilizados atendimentos com a equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, além de sessões de auriculoterapia.

A programação também inclui vacinação, coleta de exame preventivo de Papanicolaou e solicitação de exames. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de prevenção, acompanhamento e promoção da saúde, especialmente para os moradores de regiões mais afastadas das unidades fixas da rede municipal.

O “Saúde Itinerante” integra a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de descentralizar os atendimentos e levar diferentes serviços diretamente às comunidades. Ao concentrar procedimentos e orientações em um mesmo espaço, a ação facilita o acesso dos moradores e contribui para a identificação e o acompanhamento de possíveis alterações de saúde.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, destacou que a iniciativa ajuda a aproximar a rede municipal ainda mais da população. “O ‘Saúde Itinerante’ é uma forma de levar serviços para mais perto dos moradores, facilitando o acesso a consultas, exames, vacinação e atendimentos especializados. Em uma única ação, conseguimos oferecer diferentes cuidados e reforçar a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde. Convido a todos da região a participarem dessa grande iniciativa”, afirmou.