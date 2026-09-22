Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 22 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Garantia de direitos

Transporte aprimora sinalização em vagas especiais para contemplar idosos e deficientes

Entre janeiro e agosto, equipe reforçou serviços em mais de cem pontos da cidade, garantindo substituição de placas e revitalizando a pintura do solo

22 setembro 2026 - 16h28Por de Suzano
Entre janeiro e agosto, equipe reforçou serviços em mais de cem pontos da cidade, garantindo substituição de placas e revitalizando a pintura do soloEntre janeiro e agosto, equipe reforçou serviços em mais de cem pontos da cidade, garantindo substituição de placas e revitalizando a pintura do solo - (Foto: Anderson França/Secop Suzano )

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano tem se destacado pela atenção dedicada aos deficientes e às pessoas idosas por meio das melhorias contínuas que são proporcionadas nas vagas especiais voltadas a esses públicos. Entre janeiro e agosto, 106 pontos da cidade foram aprimorados com serviços relacionados à substituição de placas e à pintura de solo.

Neste período, as equipes garantiram a troca de 25 placas em vagas exclusivas para deficientes que têm comprometimento de mobilidade e outras 14 de uso das pessoas idosas. A atuação tem garantido mais conforto no embarque e desembarque desses munícipes, facilitando a chegada e saída do trabalho, ou ainda o acesso aos estabelecimentos comerciais.

Algumas das vias mais estratégicas da cidade foram alcançadas com este serviço, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério e Quinze de Novembro, no centro; a avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista, que dá acesso ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) e ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa; e ainda a rua Nossa Senhora Aparecida, na Vila Costa, que também fica próxima a esses locais.

Com relação ao reforço da pintura do solo, que chama atenção para as vagas exclusivas de acordo com às exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Transporte proporcionou melhorias em 41 pontos para deficientes que têm comprometimento de mobilidade e outras 26 voltadas para pessoas idosas.

As intervenções relacionadas a este serviço têm sido intensificadas nas regiões norte e do centro expandido, incluindo as ruas do Ouro e Cachoeira, no Jardim Monte Cristo; rua João Carlos de Oliveira, no Recreio Sertãozinho; e estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa.

Ao mesmo tempo em que aprimora a sinalização, a Secretaria de Transporte também mantém um trabalho destinado a emissão de credenciais especiais que dão direito a essas vagas. Nos oito primeiros meses, 1.687 documentos desse tipo foram entregues.

O processo de renovação de credenciais alcançou 1.032 munícipes, sendo 628 pessoas com 60 anos ou mais e 404 deficientes que têm comprometimento de mobilidade. Já a emissão de novos documentos como estes atendeu a 655 indivíduos que apresentam as mesmas características, sendo 482 idosos e 173 deficientes.

Para solicitar a credencial nova ou pedir a renovação, os munícipes podem enviar e-mail para smtmu@suzano.sp.gov.br, anexando documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e atestado médico no caso de pessoas com deficiência. A credencial será entregue em casa em até sete dias úteis após a confirmação dos dados. Quem preferir, pode requerer esse benefício de forma presencial, comparecendo à rua José Correa Gonçalves, 152, na Vila São Jorge, entre 8 e 17 horas.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que a administração municipal busca atender deficientes e pessoas idosas com os serviços necessários que garantam mais conforto para esses públicos. “O trabalho da Secretaria de Transporte contempla ações contínuas para melhoria da sinalização e oferta de credenciais a quem têm esse direito porque temos o compromisso de garantir mais qualidade de vida a toda a população”, declarou o chefe do Executivo. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Comunidade do Conto' promove nova edição com leitura e debate sobre mulheres nas artes
Cidades

'Comunidade do Conto' promove nova edição com leitura e debate sobre mulheres nas artes

Escola na Quinta Divisão terá atendimentos do 'Saúde Itinerante' neste sábado
Cidades

Escola na Quinta Divisão terá atendimentos do 'Saúde Itinerante' neste sábado

Prefeito recebe novo gerente regional do Sebrae e reforça parceria com a entidade
Parceria

Prefeito recebe novo gerente regional do Sebrae e reforça parceria com a entidade

Suzano ultrapassa 70% de iluminação por LED com 895 unidades instaladas em agosto
Compromisso

Suzano ultrapassa 70% de iluminação por LED com 895 unidades instaladas em agosto

Previsão do tempo para terça-feira (22), em SP: tempo bastante instável
Tempo

Previsão do tempo para terça-feira (22), em SP: tempo bastante instável

Ataque a garota de Ibirité acende alerta para perigo de picadas de abelhas. Sabe o que deve fazer?
Cidades

Ataque a garota de Ibirité acende alerta para perigo de picadas de abelhas. Sabe o que deve fazer?