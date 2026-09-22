Transporte aprimora sinalização em vagas especiais para contemplar idosos e deficientes

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano tem se destacado pela atenção dedicada aos deficientes e às pessoas idosas por meio das melhorias contínuas que são proporcionadas nas vagas especiais voltadas a esses públicos. Entre janeiro e agosto, 106 pontos da cidade foram aprimorados com serviços relacionados à substituição de placas e à pintura de solo.

Neste período, as equipes garantiram a troca de 25 placas em vagas exclusivas para deficientes que têm comprometimento de mobilidade e outras 14 de uso das pessoas idosas. A atuação tem garantido mais conforto no embarque e desembarque desses munícipes, facilitando a chegada e saída do trabalho, ou ainda o acesso aos estabelecimentos comerciais.

Algumas das vias mais estratégicas da cidade foram alcançadas com este serviço, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério e Quinze de Novembro, no centro; a avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista, que dá acesso ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) e ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa; e ainda a rua Nossa Senhora Aparecida, na Vila Costa, que também fica próxima a esses locais.

Com relação ao reforço da pintura do solo, que chama atenção para as vagas exclusivas de acordo com às exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Transporte proporcionou melhorias em 41 pontos para deficientes que têm comprometimento de mobilidade e outras 26 voltadas para pessoas idosas.

As intervenções relacionadas a este serviço têm sido intensificadas nas regiões norte e do centro expandido, incluindo as ruas do Ouro e Cachoeira, no Jardim Monte Cristo; rua João Carlos de Oliveira, no Recreio Sertãozinho; e estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa.

Ao mesmo tempo em que aprimora a sinalização, a Secretaria de Transporte também mantém um trabalho destinado a emissão de credenciais especiais que dão direito a essas vagas. Nos oito primeiros meses, 1.687 documentos desse tipo foram entregues.

O processo de renovação de credenciais alcançou 1.032 munícipes, sendo 628 pessoas com 60 anos ou mais e 404 deficientes que têm comprometimento de mobilidade. Já a emissão de novos documentos como estes atendeu a 655 indivíduos que apresentam as mesmas características, sendo 482 idosos e 173 deficientes.

Para solicitar a credencial nova ou pedir a renovação, os munícipes podem enviar e-mail para smtmu@suzano.sp.gov.br, anexando documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e atestado médico no caso de pessoas com deficiência. A credencial será entregue em casa em até sete dias úteis após a confirmação dos dados. Quem preferir, pode requerer esse benefício de forma presencial, comparecendo à rua José Correa Gonçalves, 152, na Vila São Jorge, entre 8 e 17 horas.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que a administração municipal busca atender deficientes e pessoas idosas com os serviços necessários que garantam mais conforto para esses públicos. “O trabalho da Secretaria de Transporte contempla ações contínuas para melhoria da sinalização e oferta de credenciais a quem têm esse direito porque temos o compromisso de garantir mais qualidade de vida a toda a população”, declarou o chefe do Executivo.